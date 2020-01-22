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Суррогатная мать умерла, рожая чужого ребенка (фото)

7:46 22 января 2020 707
Мишель с мужем и детьми
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В американском штате Калифорния суррогатная мать умерла, рожая чужого ребенка. При этом 36-летняя Мишель Ривс оставила сиротами двух своих родных детей — семилетнего Гейджа и трехлетнюю Монро.

Как сообщает издание People, Мишель вынашивала второго ребенка для некой супружеской пары. Ранее она уже благополучно родила для них одного малыша. Вторая суррогатная беременность поначалу протекала нормально. Однако на позднем сроке начались осложнения. Врачи предписали Мишель постельный режим. В конце концов у нее началось сильное кровотечение: произошла преждевременная отслойка плаценты. Врачи вынуждены были срочно сделать кесарево сечение, чтобы спасти младенца. Женщину несколько раз буквально вытаскивали с того света на операционном столе. В течение нескольких часов казалось, что все самое страшное уже позади. Но, как выяснилось, она потеряла слишком много крови, чтобы выжить. С ребенком, появившимся на свет раньше срока, в настоящее время все в порядке.

Деверь Мишель Джефф Ромеро заявил, что его невестка умерла, помогая людям. И что она всегда была доброе и отзывчивой женщиной. Решение стать суррогатной матерью она, по его словам, также приняла, заботясь о других.

Родные Ривз убиты горем. Ее муж планировал после родов жены семейную поездку на Гавайи, где Мишель никогда не была и давно мечтала туда поехать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Максим Галкин впервые рассказал о суррогатной матери для их с Аллой Пугачевой детей.

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