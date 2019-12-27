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Шоу-бизнес

Галкин впервые рассказал о суррогатной матери для их с Пугачевой детей (видео)

13:33 27 декабря 2019 926
Максим Галкин
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Российский юморист Максим Галкин, шутки которого о Путине и Кремле вызвали критику Госдумы, впервые откровенно рассказал о женщине, подарившей жизнь их с Аллой Пугачевой детям. Гарика и Лизу для звездной пары родила суррогатная мать. С этой женщиной Максим и Алла предпочли не знакомиться лично, все происходило в полной анонимности.

«Я считаю, это свободный выбор каждого. Для этого человека создаются самые комфортные условия из возможных. С суррогатной матерью мы не были знакомы лично. Я знал, кто она, но она не знала, для кого вынашивает детей. Полная анонимность. Нам повезло, это был очень ответственный человек. У меня нет никаких внутренних этических противоречий», — сказал Галкин рассказал в новом интервью для YouTube-шоу «А поговорить?».

Он также признался, что они с Пугачевой доверились спеицалистам. Которые смогли подобрать женщину.

«Этого человека нам помогали найти специалисты. Это и анкеты, и собеседования, и видео. Он тебя не видит, но знает, что разговор с ним записывается на видео. А ты его смотришь, знаешь откуда человек. В этом нет никакой неправды или скрытого чего-то. Человек открыто говорит про себя, дает свои данные. В любом случае это зарабатывание денег», — считает Максим.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Максим Галкин снялся в новогоднем выпуске шоу Насти Ивлеевой «Поездатый Новый год!». В фильме также приняли участие Алла Пугачева и дети.

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