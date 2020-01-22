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Свобода слова? Нет, не слышали: в России силовики ищут комика, который пошутил про Путина
В России началось преследование комика Александра Долгополова, который около года назад во время своего выступления в петербургском баре HopHead несколько раз пошутил по поводу «безмерной любви» россиян к президенту Путину. Копию обращения полицейских сам Долгополов опубликовал у себя в Instagram.
«Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу», — написал он.
Как пишет интернет-издание Znak.com, Долгополов сказал, что не ждет ничего хорошего в связи с активностью полицейских, но был уверен, что этого следовало ожидать.
В запросе полиция просит уточнить руководство бара, в их ли заведении выступал около года назад Александр Долгополов. А также отмечает, что видео стендапа опубликовано восемь месяцев назад и собрало более 2 млн просмотров.
На концерте, состоявшемся в феврале 2019 года, Долгополов, по его собственным подсчетам, шесть раз пошутил про политику.
Александр Долгополов — звезда андеграунд-тусовки русского юмора, выступает в московском клубе Stand-Up Club. Он родился в ноябре 1994 года в городе Павловске, Воронежской области.
О том, что из себя представляет свобода слова в России, о ценностях «русского мира», о навязывании авторитетов и подавлении личности Александр Долгополов рассказал в интервью Юрию Дудю, который в прошлом году в третий раз стал обладателем премии GQ «Человек года».
Напомним, ранее Дудь записал интервью с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым, племянник которого воевал в рядах боевиков на Донбассе и был осужден за это в Германии.
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