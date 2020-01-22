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После двух авиакатастроф Boeing прекратил выпуск скандальной модели 737 Max

10:44 22 января 2020 259
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

После двух масштабных авиакатастроф и запретов во всем мире полетов Boeing 737 Max, американская корпорация Boeing официально заявила о прекращении производства самолетов этой модели.

Как пишет CNN, производство таких лайнеров было временно прекращено еще в декабре 2019 года.

Ранее компания намеревалась полностью переписать программное обеспечение для самолетов 737 MAX.

Напомним, в марте 2019 года произошла авиакатастрофа в Эфиопии, которая унесла жизни 157 человек. В октябре 2018 года в результате катастрофы новейшего пассажирского Boeing в Индонезии погибли 189 человек.

Государственная авиационная служба Украины запретила полеты на самолетах Boeing 737−8 MAX или Boeing 737−9 MAX над Украиной, из нее или в нее.

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