Кремлевские сантехники, «наезд» Трампа и спецзаявление Зеленского: как проходит форум в Давосе

Мир

С 21 по 24 января в Давосе проходит ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ). В этот раз он особенный — юбилейный, 50-й по счету. Принять участие в нем изъявили желание 3 000 лидеров из 117 стран мира, в том числе президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский, экоактивистка Грета Тунберг.

Основатель ВЭФ Клаус Шваб определил две основные темы юбилейного форума. Он исходил из того, что главными рисками для мировой экономики являются сегодня климатические катастрофы и вымирание видов флоры и фауны. К такому выводу пришли 750 экспертов из разных стран. Форум в Давосе предлагает две инициативы.

Одна из них — глобальная образовательная программа, которая позволит обучить миллиард человек по всему миру. Вторая — высадка по всей планете миллиарда деревьев. «Реставрация экосистемы — это приоритет предстоящего десятилетия, мы хотим оставить прочное наследие для будущих поколений», — заявил Шваб. Он подчеркнул, что мир находится в «чрезвычайном положении из-за климатического кризиса и торговых войн», а «окно для переговоров быстро закрывается». Шваб заверил, что форум в Давосе в этот раз не станет просто говорильней.

Начался 50-й ВЭФ со скандала. Западный финансист и инвестор Уильям Браудер, который уже много лет находится в жестком противостоянии с российскими властями, заявил, что Москва готовила секретную спецоперацию в Давосе. И он, Браудер, был мишенью. Якобы в Швейцарию приехали два российских шпиона, но местная полиция их разоблачила.

Швейцарская полиция прокомментировала заявление Браудера. Еще в августе 2019 года в Давосе по подозрению в шпионаже были задержаны двое россиян. У них были дипломатические паспорта, однако они заявили, что являются сантехниками, а в Швейцарию приехали в отпуск. После проверки россиян отпустили без предъявления каких-либо обвинений. В полиции подчеркнули, что это была обычная проверка. Представитель посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов сообщил журналистам, что ответ про сантехников был неудачной шуткой его соотечественников.

Первый день работы форума был отмечен выступлениями Трампа и Тунберг. Грета обвинила ведущие экономические державы, прежде всего США, в нежелании обращать внимание на острейшие экологические проблемы. Инициативу с миллиардом новых деревьев юная шведка назвала явно недостаточной. Трамп призвал не слушать «паникеров». Он заявил, что экономика США на небывалом подъеме, и это дает все основания для оптимизма. При этом инициативу с миллиардом деревьев поддержал.

Отмечается, что Трамп отправился в Давос в тот момент, когда в Вашингтоне начались слушания в Сенате США по импичменту. Американский президент, как считают западные СМИ, тем самым продемонстрировал свое пренебрежительное отношение к попыткам демократов отправить его в отставку. Он уверен, что затея с импичментом провалится. Между тем на Капитолийском холме страсти кипят нешуточные. Демократам хотелось бы растянуть слушания на месяц или даже больше. Они понимают, что у них не хватит голосов, чтобы добиться отстранения Трампа от власти, поэтому стремятся использовать слушания для критики действующего главы государства в период начала президентской гонки. Республиканцы, со своей стороны, настаивали на коротких слушаниях и добились своего. Вся процедура в Сенате займет не более 10 дней. Демократы назвали такой регламент позором.

Накануне открытия форума в Давосе международная неправительственная организация Oxfam опубликовала свой доклад, в котором утверждается, что мировое богатство распределено весьма неравномерно. Общее состояние 2 153 миллиардеров превышает сумму всех денежных средств, имеющихся в распоряжении 60 процентов населения земного шара. Рост состояния богачей несет негативные последствия для остального человечества. Если бы богатейшие люди в мире на протяжении 10 лет платили дополнительный налог в размере 0,5 процента от своего дохода, можно было бы финансово обеспечить 117 миллионов рабочих мест в сфере ухода за пожилыми людьми, образования и здравоохранения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский 22 января выступит на форуме в Давосе со спецзаявлением. Из Швейцарии Зеленский отправится в Израиль, где, по сообщениям росСМИ, встретится с Путиным.

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