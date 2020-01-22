Сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

Украина

На смену нетипичной для зимы теплой погоде, которая установилась в Украине, по словам синоптиков, в нашу страну придут снегопады. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Кстати, пока украинцы ожидают прихода настоящей снежной зимы, столицу Тегерана буквально замело. .

Действительно украинцам стоит ожидать зимней погоды в ближайшее время? За ответом на этот вопрос «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в ближайшее время небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в большинстве областей.

— Температура мало изменится. Так, по ночам и днем будет от 2 градусов мороза до 3 тепла, а 24 января ночью столбики термометров опустятся до 3−8 градусов мороза, днем — около 0, — говорит Наталья Голеня. - В выходные морозы по ночам ослабнут и температура поднимется до 0, днем ожидается плюс 1−3, а на юге и Прикарпатье — до 6−8 градусов тепла. Кроме этого, будет ветрено. У нас действует предупреждение: в ближайшие два дня возможны порывы ветра до 15−20 метров в секунду. Осадков будет очень мало. На следующей неделе температура может повыситься до 6 тепла, а на Прикарпатье — до плюс 8−10 градусов.

В четверг, 23 января, мокрый снег накроет почти всю страну, кроме Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской области, где будет сухо. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Сумской области столбики термометров покажут 3 градуса мороза, а в Крыму и в Закарпатской области прогнозируется до 5 градусов тепла.

В пятницу, 24 января, по всей стране будет преобладать сухая ветреная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на востоке столбики термометров опустятся до 0, а на западе поднимутся до отметки плюс 8.

В субботу, 25 января, ожидается сухая погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Сумской области — плюс 1, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях — плюс 8, а в Крыму потеплеет до 9 градусов.

В воскресенье, 26 января, осадков не ожидается, но будет ветрено, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Сумской и Луганской областях — плюс 1, на юге страны — 7 градусов тепля, а в Крыму — плюс 8.

Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань озвучил неутешительной прогноз на весну: согласно его расчетам, по окончании календарной зимы в Украине могут ударить сильные морозы.

— До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле — холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло, — сказал «ФАКТАМ» Леонид Горбань. — Май ожидается жарким и засушливым. Правда, июнь и июль компенсируют дефицит осадков. В эти летние месяцы ожидаются частые дожди, которые также принесут в страну легкую прохладу.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что зима-2020 будет изменчивой: резкие перепады погоды, быстрые переходы от плюсов к минусам, несколько всплесков морозов, но несущественных. Также придется привыкать к дождям в эту пору года.

Напомним, что директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в дальнейшем в Украине лето всегда будет жарким, а привычной зимы ожидать не стоит.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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