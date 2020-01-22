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Новые тренды в маникюре: эффект «космос», зимний аквафренч (фото)
Стильный маникюр сродни эффектному аксессуару. На красивый дизайн невозможно не обратить внимание. А его обладательница не останется без комплиментов. А они, как известно, — мощный катализатор в достижении женщиной успеха. Когда вы верите в себя, становитесь более решительной и целеустремленной.
Для того, чтобы маникюр был стильным, нужно хорошо ориентироваться в трендах сезона. Кроме того, важно знать, как использовать новые тренды, с чем сочетать, а с чем не стоит. Важно, чтобы образ был гармоничным. Ну и, конечно, нужны креативный подход и наличие хорошего вкуса. В красивом дизайне, как в любом настоящем произведении искусства, должна быть заложена палитра эмоций.
О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Болгарии Ирина Кулик-Граматикова.
— Этой зимой в тренде сочетание красного с белым и золотом, а синий хорошо смотрится с белым и серебром, — говорит Ирина Кулик-Граматикова. — Смело используйте различные втирки, глиттерные пигменты либо лаки. Очень эффектно смотрятся в дизайне зимние рисунки. Например, снежинки и звезды. Невероятно красивы 3D-дизайны.
— Актуальны ли сейчас кристаллы?
— Конечно, но важно не переборщить с их количеством. Все должно быть в меру и со вкусом. Очень модны эффекты «космос» и «кошачий глаз». Эффект «космос» особенно красиво смотрится на темно-синем покрытии и предполагает использование блесток и фольги. Вообще темные цвета особенно любимы клиентами в зимнем дизайне. Они хорошо смотрятся на коротких ногтях, которые сейчас в тренде. Очень элегантны дизайны с омбре в светлых тонах. Их можно дополнить кристаллами. Зимой очень популярен так называемый вязаный эффект. Рисунок на ногте напоминает фрагмент теплого свитера.
— Интересно, а какой ваш любимый зимний дизайн?
— Я обожаю аквариумный френч (особый дизайн, когда узор находится будто под стеклом. — Авт.). За счет этого он выглядит объемным. Этот дизайн стильный и элегантный. Правда, когда делаю его сама себе, это занимает немало времени — около четырех часов.
— В какой цветовой палитре посоветуете делать аквафренч?
— Используйте цвета зимы: красный, синий, для оттенка можно добавить черный, золото, различные блестки и пигменты.
— Для какой длины ногтей подходит этот дизайн?
— Лучше всего он смотрится на длинных, а на коротких не применяется.
— Насколько этот дизайн практичен в носке?
— Достаточно практичен. Правда, например, если вы отправляетесь кататься на лыжах в горы, длинные ногти там будут неуместны. Во избежание травм посоветую короткие ногти.
— Подойдет ли аквафренч тем, кто собирается отдохнуть зимой на море в южных странах?
— Конечно. Он будет смотреться изящно и стильно.
— Как лучше комбинировать этот дизайн с украшениями?
— Так как в этом маникюре достаточно блеска, можно подобрать украшения с маленькими камнями. Или, к примеру, это может быть крупный камень, но один. Важно не переусердствовать, чтобы не выглядеть безвкусно.
— Что маникюр может рассказать о женщине?
— Многое. Прежде всего, ногти расскажут о степени аккуратности их хозяйки. С ногтями нужно обращаться аккуратно, как с аксессуарами. В интернете вы можете даже найти инструкции с советами, как правильно с длинными ногтями нажимать на кнопки, открывать баночные напитки. Конечно же, маникюр может поведать и о настроении клиентки, и о ее вкусе. Вообще маникюр помогает женщине самовыразиться, подчеркивает ее индивидуальность. Не случайно считается, что руки — визитная карточка женщины. На них обращают внимание и при знакомстве, и при устройстве на работу. Иногда они могут «говорить» вместо нас.
— Какой маникюр выбирают счастливые женщины?
— Знаете, здесь нет какой-то закономерности. Счастливые женщины могут выбирать и яркое покрытие, и темное, и френч.
— Какие, с вашей точки зрения, критерии хорошего вкуса?
— Ничего лишнего, но при этом должна быть изюминка — какой-то акцент, деталь…
— В холодное время года руки и ногти становятся особенно уязвимыми. Как посоветуете ухаживать зимой за ними?
— Очень эффективна парафиновая терапия. Нагретый парафин наносится на руки либо они погружаются в специальные ванночки с парафином, после чего укутываются полотенцем на 20 минут. Альтернативой полотенцу могут быть специальные рукавички. Есть еще и восковые свечи для рук, они зажигаются, воск растапливается и втирается в сухие проблемные места. Обязательно пользуйтесь несколько раз в день кремом для рук! Что касается ногтей, применяйте масло для кутикулы.
— Ирина, какое ваше профессиональное кредо?
— Вера в себя плюс трудолюбие. Мне нравится посредством моей работы делать моих клиенток счастливыми. Это непередаваемое ощущение, когда женщина, которая пришла к вам в грустном настроении, уходит окрыленная, с улыбкой. Или, когда клиентка говорит, что готова ехать к вам хоть на край света, потому что ей очень нравится то, как вы делаете маникюр.
— Нейл-индустрия развивается семимильными шагами. Появляются новые техники и средства их воплощения. Какие ваши творческие планы в 2020 году?
— В этом году я хочу участвовать в соревнованиях по нейл-арту. А еще готовлюсь обучать курсисток комбинации техник в дизайне.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в Новом 2020 году?
— Желаю всем быть здоровыми, чтобы у каждого была любимая работа или хобби, которые будут вас наполнять энергией и любовью, заряжать позитивом. Пусть каждый занимается тем, что ему нравится, что по душе. Любви и успехов! Будьте счастливы в Новом году!
Ранее о трендах в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Анналя Ана Паваль, поделившись идеями элегантного дизайна.
Фото из альбома Ирины Кулик-Граматиковой
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