Новые тренды в маникюре: эффект «космос», зимний аквафренч (фото)

Стиль жизни

Стильный маникюр сродни эффектному аксессуару. На красивый дизайн невозможно не обратить внимание. А его обладательница не останется без комплиментов. А они, как известно, — мощный катализатор в достижении женщиной успеха. Когда вы верите в себя, становитесь более решительной и целеустремленной. Для того, чтобы маникюр был стильным, нужно хорошо ориентироваться в трендах сезона. Кроме того, важно знать, как использовать новые тренды, с чем сочетать, а с чем не стоит. Важно, чтобы образ был гармоничным. Ну и, конечно, нужны креативный подход и наличие хорошего вкуса. В красивом дизайне, как в любом настоящем произведении искусства, должна быть заложена палитра эмоций. О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Болгарии Ирина Кулик-Граматикова.

— Этой зимой в тренде сочетание красного с белым и золотом, а синий хорошо смотрится с белым и серебром, — говорит Ирина Кулик-Граматикова. — Смело используйте различные втирки, глиттерные пигменты либо лаки. Очень эффектно смотрятся в дизайне зимние рисунки. Например, снежинки и звезды. Невероятно красивы 3D-дизайны.

Зимой очень популярен так называемый вязаный эффект

— Актуальны ли сейчас кристаллы?

— Конечно, но важно не переборщить с их количеством. Все должно быть в меру и со вкусом. Очень модны эффекты «космос» и «кошачий глаз». Эффект «космос» особенно красиво смотрится на темно-синем покрытии и предполагает использование блесток и фольги. Вообще темные цвета особенно любимы клиентами в зимнем дизайне. Они хорошо смотрятся на коротких ногтях, которые сейчас в тренде. Очень элегантны дизайны с омбре в светлых тонах. Их можно дополнить кристаллами. Зимой очень популярен так называемый вязаный эффект. Рисунок на ногте напоминает фрагмент теплого свитера.

В тренде эффект «космос»

— Интересно, а какой ваш любимый зимний дизайн?

— Я обожаю аквариумный френч (особый дизайн, когда узор находится будто под стеклом. — Авт.). За счет этого он выглядит объемным. Этот дизайн стильный и элегантный. Правда, когда делаю его сама себе, это занимает немало времени — около четырех часов.

Аквариумный френч сморится необычно

— В какой цветовой палитре посоветуете делать аквафренч?

— Используйте цвета зимы: красный, синий, для оттенка можно добавить черный, золото, различные блестки и пигменты.

— Для какой длины ногтей подходит этот дизайн?

— Лучше всего он смотрится на длинных, а на коротких не применяется.

— Насколько этот дизайн практичен в носке?

— Достаточно практичен. Правда, например, если вы отправляетесь кататься на лыжах в горы, длинные ногти там будут неуместны. Во избежание травм посоветую короткие ногти.

— Подойдет ли аквафренч тем, кто собирается отдохнуть зимой на море в южных странах?

— Конечно. Он будет смотреться изящно и стильно.

— Как лучше комбинировать этот дизайн с украшениями?

— Так как в этом маникюре достаточно блеска, можно подобрать украшения с маленькими камнями. Или, к примеру, это может быть крупный камень, но один. Важно не переусердствовать, чтобы не выглядеть безвкусно.

— Что маникюр может рассказать о женщине?

— Многое. Прежде всего, ногти расскажут о степени аккуратности их хозяйки. С ногтями нужно обращаться аккуратно, как с аксессуарами. В интернете вы можете даже найти инструкции с советами, как правильно с длинными ногтями нажимать на кнопки, открывать баночные напитки. Конечно же, маникюр может поведать и о настроении клиентки, и о ее вкусе. Вообще маникюр помогает женщине самовыразиться, подчеркивает ее индивидуальность. Не случайно считается, что руки — визитная карточка женщины. На них обращают внимание и при знакомстве, и при устройстве на работу. Иногда они могут «говорить» вместо нас.

— Какой маникюр выбирают счастливые женщины?

— Знаете, здесь нет какой-то закономерности. Счастливые женщины могут выбирать и яркое покрытие, и темное, и френч.

— Какие, с вашей точки зрения, критерии хорошего вкуса?

— Ничего лишнего, но при этом должна быть изюминка — какой-то акцент, деталь…

Снежинка – один из самых популярных символов зимы

— В холодное время года руки и ногти становятся особенно уязвимыми. Как посоветуете ухаживать зимой за ними?

— Очень эффективна парафиновая терапия. Нагретый парафин наносится на руки либо они погружаются в специальные ванночки с парафином, после чего укутываются полотенцем на 20 минут. Альтернативой полотенцу могут быть специальные рукавички. Есть еще и восковые свечи для рук, они зажигаются, воск растапливается и втирается в сухие проблемные места. Обязательно пользуйтесь несколько раз в день кремом для рук! Что касается ногтей, применяйте масло для кутикулы.

— Ирина, какое ваше профессиональное кредо?

— Вера в себя плюс трудолюбие. Мне нравится посредством моей работы делать моих клиенток счастливыми. Это непередаваемое ощущение, когда женщина, которая пришла к вам в грустном настроении, уходит окрыленная, с улыбкой. Или, когда клиентка говорит, что готова ехать к вам хоть на край света, потому что ей очень нравится то, как вы делаете маникюр.

Ирина Кулик-Граматикова: «Зимой пользуйтесь кремом для рук несколько раз в день!»

— Нейл-индустрия развивается семимильными шагами. Появляются новые техники и средства их воплощения. Какие ваши творческие планы в 2020 году?

— В этом году я хочу участвовать в соревнованиях по нейл-арту. А еще готовлюсь обучать курсисток комбинации техник в дизайне.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в Новом 2020 году?

— Желаю всем быть здоровыми, чтобы у каждого была любимая работа или хобби, которые будут вас наполнять энергией и любовью, заряжать позитивом. Пусть каждый занимается тем, что ему нравится, что по душе. Любви и успехов! Будьте счастливы в Новом году!

Ранее о трендах в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Анналя Ана Паваль, поделившись идеями элегантного дизайна.

Фото из альбома Ирины Кулик-Граматиковой

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