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Глава облгосадминистрации рассказал, когда Киев получит Большую кольцевую дорогу
В ближайшее время активизируется строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Служба подчеркнула, что за счет скоростного и комфортного объездного маршрута дороги столицы будут разгружены от транзитного транспорта.
«БКАД — это приоритет в развитии инфраструктуры не городского и даже не регионального, а национального уровня. Принятие на государственном уровне решений о передаче и изъятии земельных участков в собственность под строительство БКАД ускорит все связанные с этим проектом процессы. Мы будем лоббировать решение этого вопроса, ведь речь идет о глобальном прогрессе инфраструктуры региона, о новых рабочих местах и привлечении инвестиций», — отметил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов.
Строительство позволит значительно разгрузить дороги и мосты столицы, поскольку в Киев ежедневно въезжает около 50 тысяч грузовиков. Также через мегаполис ежедневно следует во всех направлениях около 300 тысяч легковых автомобилей. И Киев — единственный большой город в Украине, который не имеет окружной дороги.
В КОГА, во время совещания по активизации путей реализации проекта подчеркнули, что освобождение города от транзитного транспорта приведёт к повышению безопасности дорожного движения в городе и улучшит экологию за счет уменьшения выбросов в атмосферу. Также планируется внесение изменений в нормативно-правовые документы.
«Благодаря БКАД будет упрощено сообщение в пригородной зоне Киева. Это особенно актуально для районных центров, через которые будет проходить трасса. Реализация этого амбициозного проекта обеспечит создание 30 тысяч рабочих мест на период строительства БКАД и развитие придорожной инфраструктуры», — сообщил Андрей Леший, заместитель председателя КОГА.
Строительство БКАД положительно повлияет на сохранение улично-дорожной сети Киева, которая не рассчитана на значительные весовые нагрузки и требует значительных финансовых затрат на ее восстановление.
«Есть все основания считать, что БКАД, работа над которой началась в далеком 2005 году, сдвинется с места. О проблемах и ходе работ будем информировать», — добавил Алексей Чернышов.
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