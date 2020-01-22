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Зеленский выступил на форуме в Давосе (видео)
Президент Владимир Зеленский 22 января находится в Швейцарии, где в городе Давос проходит юбилейный 50-й Всемирный экономический форум. Он посвящен экологическим, природоохранным и образовательным инициативам.
Программой форума предусмотрено выступление Зеленского перед делегатами.
Напомним, первый день работы форума 21 января запомнился выступлениями экологической активистки Греты Тунберг и президента США Дональда Трампа. Они не сошлись во мнениях по поводу причин изменения климата Земли и обменялись колкостями.
В 2020 году гостями форума в Давосе станут всемирно известные бизнесмены Билл Гейтс, Марк Цукерберг, финансист Джордж Сорос, канцлер Германии Ангела Меркель и еще более трех тысяч лидеров из 117 стран мира.
Фото Офис президента Украины
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