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Стиль жизни

Кого ждет большая прибыль: гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака

13:07 31 января 2020 70
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Суббота, 1 февраля, — удачный день для операций с деньгами.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака.

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Овен

У представителей этого знака появятся новые идеи, ваши близкие будут готовы поддержать вас во всех начинаниях.

Телец

Можно легко избавиться от вредных привычек, связанный с этим дискомфорт будет минимальным в этот день.

Близнецы

День принесет вам приятные сюрпризы. В работе, возможно, получение деловых предложений.

Рак

Рискните принять участие в каком-то конкурсе или акции, звезды сулят какой-то выигрыш.

Лев

День рекомендуется посвятить заботам о доме, семье, а также общению с близкими родственниками.

Дева

Осторожнее со словами, возможно, сегодня вы случайно обидите близкого вам человека.

Весы

Все планы, составленные накануне, имеют шанс в полной мере реализоваться. Хороший день для крупных покупок.

Скорпион

Вероятно, кто-то из знакомых или близких друзей достигнет большого успеха, чем вызовет зависть и раздражение.

Стрелец

Не стоит делать признание в чувствах или обсуждать со второй половинкой будущее.

Козерог

Приветствуются любые покупки. День также хорошо подходит для занятий, которые способствуют расширению кругозора.

Водолей

День будет благоприятен с точки зрения личных отношений, вы хорошо будете ладить с родными и близкими людьми.

Рыбы

Избегайте споров с окружающими: не исключены конфликты. Удовольствие принесут встречи с друзьями.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год.

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