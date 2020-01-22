Зеленский в Давосе провел первую официальную встречу

Украина

Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел первую официальную встречу. С президентом встретились представители американского зернотрейдера Cargill Inc, в частности председатель правления и гендиректор компании Дэвид Макленнан.

Cargill уже 29 лет работает в Украине и с 1991 года проинвестировала в украинскую аграрную отрасль более полумиллиарда долларов. В Давосе президент рассказал зернотрейдерам о готовящейся земельной реформе в Украине, железнодорожной реформе и перестройке в «Укрзалізнице». Зеленский предложил американской компании открывать новые проекты, связанные с переработкой аграрной продукции.

«Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новой агротехники», — заявил президент.

Напомним, 22 января в Давосе, кроме встреч Зеленского с бизнесом, состоится выступление украинского президента перед делегатами форума.

Фото Офис президента Украины

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