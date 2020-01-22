24.21 / 24.47 26.74 / 27.15
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Девушка на Porshe устроила погром на парковке в Киеве (видео)

16:39 22 января 2020 715
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 22 января, на одной из столичных парковок девушка за рулем Porshe устроила масштабное ДТП. В этот же день смертельная авария произошла в Днепровском районе Киева — автомобиль Renault Logan на большой скорости въехал в остановку, на которой находились люди.

Как сообщает «Киев Оперативный», на киевской парковке девушка на Porshe умудрилась повредить сразу шесть автомобилей!

Последствия ДТП, произошедшего на парковке, продемонстрированы на видео:

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве произошло ДТП, в котором пьяный водитель разбил сразу семь машин. 25-летний киевлянин за рулем Mitsubishi потерял управление и столкнулся с «Газелью» которая ехала впереди. В результате пострадали также пять припаркованных авто.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Милка Боргес

Гламурная модель изуродовала женщину в ходе ссоры из-за очереди в туалет: жуткие фото

обмен валют

Доллар может резко взлететь в цене: почему так происходит

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер