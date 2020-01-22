Происшествия

Девушка на Porshe устроила погром на парковке в Киеве (видео)

В среду, 22 января, на одной из столичных парковок девушка за рулем Porshe устроила масштабное ДТП. В этот же день смертельная авария произошла в Днепровском районе Киева — автомобиль Renault Logan на большой скорости въехал в остановку, на которой находились люди.

Как сообщает «Киев Оперативный», на киевской парковке девушка на Porshe умудрилась повредить сразу шесть автомобилей!

Последствия ДТП, произошедшего на парковке, продемонстрированы на видео:

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве произошло ДТП, в котором пьяный водитель разбил сразу семь машин. 25-летний киевлянин за рулем Mitsubishi потерял управление и столкнулся с «Газелью» которая ехала впереди. В результате пострадали также пять припаркованных авто.

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