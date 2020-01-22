Происшествия

В Киеве легковушка влетела в остановку с людьми: опубликованы фото и видео смертельной аварии

В среду, 22 января, в Днепровском районе Киева произошло ДТП, в котором погиб человек, еще двое госпитализированы с травмами. Напомним, утром 20 января в столице на проспекте Науки произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей.

Как сообщили в столичном главке ГС ЧС, сегодняшняя авария случилась на бульваре Перова, 25. Автомобиль Renault Logan на скорости въехал в остановку с людьми. Водитель авто погиб на месте, пострадали еще два человека.

Спасателям пришлось вырезать тело водителя из автомобиля с помощью гидравлического инструмента. Пассажира машины и человека, который стоял на остановке, госпитализировали в больницу. Обстоятельствами ДТП заниматься правоохранительные органы.

Видео с места серьезного смертельного ДТП опубликовал ресурс «ДТП Киев».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Харьковской области, виновник которого, сбив двух человек, даже не заметил этого.

ФОТО из Facebook Елены Ковалевой

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter