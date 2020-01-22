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Украина

"Это именно то, что хочет Путин": Сенцов оценил политику Зеленского

16:47 22 января 2020 220
сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший политзаключенный Олег Сенцов стал спикером Всемирного экономического форума в Давосе. Там Сенцов еще раз напомнил, что политика примирения с Россией и попытки договориться с Путиным не работают сейчас и не сработают в будущем.

«Президент, который хочет мира любой ценой — это именно то, что хочет Путин. Это слабая позиция. Зеленский думает, что можно договориться… Либо Зеленский не понимает, что он делает. Либо на что-то надеется. Но эта политика не сработает. Было разведение войск, например. Стрельбы стало меньше, но погибших все еще много», — приводит выступление Сенцова Liga.net.

Тем временем Зеленский не исключает новых встреч с Путиным, чтобы поговорить об освобождении украинцев из российских застенков. Последний раз два президента встречались в Париже в рамках нормандского формата в декабре 2019 года

Фото Олег Сенцов/Facebook

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