- 17:02 Крымских татар выпустили из тюрьмы в России
- 16:58 Неожиданно: травести-дива стала ведущей популярного проекта
- 16:47 "Это именно то, что хочет Путин": Сенцов оценил политику Зеленского
- 16:43 «Китайский» вирус стремительно распространяется: как избежать заражения
- 16:39 Девушка на Porshe устроила погром на парковке в Киеве
- 16:31 Смерть в школе: на Полтавщине внезапно умерла 14-летняя ученица
- 16:27 Зеленский в Давосе провел первую официальную встречу
- 16:24 В прифронтовом поселке на Донбассе обнаружили иностранку, загадочно исчезнувшую почти месяц назад
- 16:01 Драка с участием Кивы в киевском ресторане: в полиции раскрыли детали
- 15:56 Температура и кашель: как проявляется смертельный китайский коронавирус
- 15:55 Украинца задержали в Польше с рекордной партией контрабандного угря
- 15:50 Неизвестный избивает женщин в киевском парке: полиция не в курсе
"Это именно то, что хочет Путин": Сенцов оценил политику Зеленского
Бывший политзаключенный Олег Сенцов стал спикером Всемирного экономического форума в Давосе. Там Сенцов еще раз напомнил, что политика примирения с Россией и попытки договориться с Путиным не работают сейчас и не сработают в будущем.
«Президент, который хочет мира любой ценой — это именно то, что хочет Путин. Это слабая позиция. Зеленский думает, что можно договориться… Либо Зеленский не понимает, что он делает. Либо на что-то надеется. Но эта политика не сработает. Было разведение войск, например. Стрельбы стало меньше, но погибших все еще много», — приводит выступление Сенцова Liga.net.
Тем временем Зеленский не исключает новых встреч с Путиным, чтобы поговорить об освобождении украинцев из российских застенков. Последний раз два президента встречались в Париже в рамках нормандского формата в декабре 2019 года
Фото Олег Сенцов/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…