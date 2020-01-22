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Для кого воскресенье будет удачным: гороскоп на 2 февраля для всех знаков зодиака
Воскресенье, 2 февраля, — день, который стоит посвятить себе и родным.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
День хорошо подходит для посещения театров и незапланированных поездок.
Телец
Совет звезд: займитесь тем, что вам интересно, никто не обидится на вас, если вы немного уйдете в себя.
Близнецы
Не рекомендуется спорить с близкими родственниками, все это перерастет в большую обиду.
Рак
Для Раков это будет день благоприятный для обсуждения и решения деловых вопросов.
Лев
День хорошо подходит для покупки одежды, украшений и аксессуаров. Возможно, Львы узнают о себе что-то нелицеприятное.
Дева
Не выходите на вечернюю прогулку, возможно неприятное для вас знакомство. Также может получиться неловкий момент, связанный с неудачной шуткой.
Весы
Можете спокойно делать покупки и заключать сделки или принимать решения, касающиеся финансов.
Скорпион
Скорпиона ожидает крупный подарок. Ловите удачу за хвост и сделайте все, чтобы выразить благодарность.
Стрелец
Вам удастся найти решение затянувшейся проблемы. Гармонично будут складываться отношения с близкими вам людьми.
Козерог
Вас попытаются сбить с пути очень многие люди, которые ранее во всем вас поддерживали и бескорыстно помогали.
Водолей
Возможны незапланированные и одновременно неудачные покупки, а также незначительные финансовые потери.
Рыбы
Возможно глубокое разочарование в любимом человеке. Стоит контролировать настроение и энергетический потенциал.
Хорошего вам дня!
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..