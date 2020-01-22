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Стиль жизни

Для кого воскресенье будет удачным: гороскоп на 2 февраля для всех знаков зодиака

13:14 1 февраля 2020 93
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Воскресенье, 2 февраля, — день, который стоит посвятить себе и родным.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 февраля для всех знаков зодиака.

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Овен

День хорошо подходит для посещения театров и незапланированных поездок.

Телец

Совет звезд: займитесь тем, что вам интересно, никто не обидится на вас, если вы немного уйдете в себя.

Близнецы

Не рекомендуется спорить с близкими родственниками, все это перерастет в большую обиду.

Рак

Для Раков это будет день благоприятный для обсуждения и решения деловых вопросов.

Лев

День хорошо подходит для покупки одежды, украшений и аксессуаров. Возможно, Львы узнают о себе что-то нелицеприятное.

Дева

Не выходите на вечернюю прогулку, возможно неприятное для вас знакомство. Также может получиться неловкий момент, связанный с неудачной шуткой.

Весы

Можете спокойно делать покупки и заключать сделки или принимать решения, касающиеся финансов.

Скорпион

Скорпиона ожидает крупный подарок. Ловите удачу за хвост и сделайте все, чтобы выразить благодарность.

Стрелец

Вам удастся найти решение затянувшейся проблемы. Гармонично будут складываться отношения с близкими вам людьми.

Козерог

Вас попытаются сбить с пути очень многие люди, которые ранее во всем вас поддерживали и бескорыстно помогали.

Водолей

Возможны незапланированные и одновременно неудачные покупки, а также незначительные финансовые потери.

Рыбы

Возможно глубокое разочарование в любимом человеке. Стоит контролировать настроение и энергетический потенциал.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых ревнивых знаках зодиака.

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