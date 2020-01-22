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Самый прикольный торт зимы «Щас спою!»: все детали съедобны (фото)
Мультфильм «Жил-был пес» стал всенародно любимым. Режиссер и автор сценария Эдуард Назаров передал в нем колорит украинского сельского быта, красоту народных гуляний, вкус и аромат застолья. В основу легла украинская народная сказка «Сiрко». Многие фразы из мультфильма стали знамениты. Мультфильм, в котором роли Волка и Пса озвучили Армен Джигарханян и Георгий Бурков, получил первые призы на кинофестивалях в Дании и Франции, а также был переведен на многие языки мира: английский, итальянский, испанский, норвежский… Созданный в 1982 году, мультфильм до сих пор остается любимым у многих.
По его мотивам кулинар из Еревана Марина Торосян сделала бисквитный торт «Щас спою!» со сливочным кремом с добавлением халвы. О тонкостях его создания она рассказала «ФАКТАМ».
— «Жил-был пес» — любимый мультфильм моего мужа, — говорит Марина Торосян. - Вот я и решила испечь ему на день рождения торт по мотивам этого мультфильма. Для начала пересмотрела его, наверное, в тысячный раз. Поскольку день рождения мужа зимой, решила, что фоном будет зимняя деревня. Захотела сделать силуэт уходящего волка, и, само собой разумеется, лес. Фраза «Щас спою» давно ушла в народ, логично было ее использовать. «Шо?» и «Ну, это…» — снова же в духе волка. Псу тоже надо было дать слово.
— Получилось очень прикольно!
— И орущий кот мне тоже нравится, поэтому и его пристроила. Все фигурки пряничные.
— Как создавали зимнюю деревню?
— Смотрела на картинку и рисовала кисточкой пищевой краской. Захотелось воссоздать падающий снег. Для этого разбрызгала с помощью кисточки белую пищевую краску.
— Рисовали на шоколаде?
— Нет, это кремовое покрытие, в составе которого шоколад, сливочное масло, масло какао, сливочный (творожный) сыр и глюкоза. Оно очень прочное, поэтому легко наносить рисунок.
— Зимний пейзаж потом чем-то закрепляется?
— В этом нет необходимости. С рисунком ничего не случится.
— Поделитесь рецептом торта?
— С удовольствием!
Торт «Щас спою!»
Для приготовления ванильного бисквита следует взять 4 яйца, взбить со стаканом сахара на протяжении 15 минут до кремообразного состояния, добавить стакан муки, аккуратно перемешать, добавить 3 столовые ложки растительного масла и 3 столовые ложки кипятка, перемешать. Выпекать при 170 градусах до сухой палочки, остудить, разрезать на 2 части. Поместить в пленку, выдержать в холодильнике хотя бы 4 часа.
Шоколадный бисквит делается так. Нам нужен один корж. Смешать 100 граммов сахара, 1,5 ст. л. какао, 70 г растительного масла и 50 г воды, довести до кипения, помешивая, остудить примерно до 40 градусов .
2,5 яйца взбить с 25 г сахара до увеличения объема.
В отдельной миске смешать 100 граммов муки, 0,5 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. соды, щепотку соли.
В яичную смесь добавить шоколадную, затем сухие ингредиенты. Выпечь, остудить, завернуть в пленку, поместить в холодильник на 4 часа.
Крем для прослойки готовится так.
200 мл жирных сливок довести до кипения, добавить 100 г белого шоколада и 200 г ванильной или кунжутной халвы мелкими кусочками, размешать до полного растворения, поставить на ночь в холодильник.
На следующий день взбить эту смесь до пушистости, отдельно взбить 200 граммов сметаны 30-процентной жирности и всё смешать.
Сборка
Ванильный бисквит, затем — крем, кусочки грецких орехов, потом — шоколадный бисквит, крем и опять ванильный бисквит.
Крем для покрытия:
200 г белого шоколада
200 г сливочного сыра
100 г сливочного масла
60 г масло какао
1 ст. л. глюкозы
На водяной бане растопить шоколад и масло какао, остудить примерно до 40 градусов.
Взбить сливочное масло с сыром, добавить шоколадную смесь и глюкозу, еще раз взбить и покрыть торт. Торт хорошо охладить, потом можно рисовать гелевыми пищевыми красками
— А как делаются пряники?
— Рецепт такой.
Пряники имбирные
Понадобятся 170 г жидкого меда, 100 г сахара, по ч. л. имбиря, корицы, душистого перца, половину ч. л. мускатного ореха, цедра одного апельсина. Все это довести до кипения, но не кипятить, добавить 2ч. л. соды, снять с огня, добавить сливочное масло — 125 г, 1 яйцо, около 500 г муки. Замесить тесто, дать отлежаться, раскатать, вырезать и выпечь фигурки при 180 градусах (6−7 минут).
— Этой порции теста очень много, его можно хранить в морозилке, — уточняет Марина Торосян.
— Как декорируются пряники?
— На пряник наносят контуры рисунка пищевым маркером, а затем айсингом раскрашивают. Айсинг — это белок, взбитый с сахаром, с добавлением лимонного сока.
— Торт понравился имениннику?
— Он был в восторге! И гости, конечно, тоже. Особого внимания заслужил халвовый крем. Его очень любит мой муж. А из гостей никто и не догадался, что в составе крема халва. Только когда я открыла секрет, стали говорить, что ощутили ее вкус.
— К слову, чтобы собрать материал для создания мультфильма, Эдуард Назаров много времени проводил в Украине. Он изучал быт, традиции, в том числе кулинарные. А вы бывали в Украине?
— Да, правда, это было давно. Посетила Киев, Винницу, Житомир. Мне все очень понравилось. Запомнилось, как мы гуляли по Крещатику, как ходили в Киево-Печерскую лавру. А еще потряс своими масштабами и красотой Днепр!
— Марина, что вас вдохновляет на кулинарное творчество?
— Родные люди и интересные идеи в мире кондитерского искусства. Да и характер у меня неугомонный, всегда хочется придумать что-то необычное.
— Какие у вас любимые десерты?
— Медовик и лимонный тарт.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Мирной, счастливой и благополучной жизни!
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