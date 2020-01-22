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Шоу-бизнес

Неожиданно: травести-дива стала ведущей популярного проекта (фото)

16:58 22 января 2020 572
Монро
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Травести-дива Монро стала соведущей популярной программы о жизни знаменитостей «Зірковий шлях». Известная своим «острым язычком» и яркими высказываниями в адрес селебретис, Монро присоединилась к команде Алены Винницкой и Тимура Мирошниченко.

— Кстати, недавно я с радостью узнала, что первый выпуск проекта вышел пять лет назад, 13 января, в мой день рождения, — призналась Монро. — Так что это — судьба. Хотя, честно говоря, не ожидала, что мне предложат роль в утреннем эфире канала «Украина». Но с другой стороны, с моим появлением проект приобретет новый «вкус». Знаете, я как специя, которую добавляют к блюду.

Известно, что с сентября прошлого года травести-дива вела в «Зірковому шляху» авторскую рубрику «В пику від Монро», которая по-прежнему будет выходить в рамках проекта. А вот сама Монро теперь становится частью основного состава ведущих.

— Мой образ травести-дивы останется неизменным, — рассказала «ФАКТАМ» Монро. — В проекте за выбор нарядов отвечает стилист Ильяс Сахтара. Иногда я что-то предлагаю ему из личного гардероба. У меня много винтажных платьев, которые я коллекционирую. Некоторые из них даже собственноручно расшиваю стразами и пайетками.

Ранее, отвечая на вопросы анкеты «ФАКТОВ», травести-дива Монро призналась: «Я женщина не от рождения, а по призванию».


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