24.21 / 24.47 26.74 / 27.15
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Крымских татар выпустили из тюрьмы в России

17:02 22 января 2020 37
Рустем Ваитов
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 23 января, в аннексированный Крым вернется вышедший из российской тюрьмы крымский татарин Рустем Ваитов. Также из колонии в России был освобожден и Нури Примов, мать которого ранее объявляла голодовку.

«23 января в 16:00 мы планируем быть в Симферополе. Мы сейчас находимся в диагностическом центре, где ему проводят МРТ. И завтра уже будем дома, в Крыму», — рассказал «Крымской солидарности» адвокат Ваитова Эдем Семедляев. Крымчанин отсидел в колонии в Кургане пять лет

22 января 2020 года истек пятилетний срок заключения и Юрия (Нури) Примова, который находился в колонии в Марий Эл. Юрия (Нури) Примова и Рустема Ваитова в России незаконно судили по надуманной статье об участии в деятельности террористической организации.

Как сообщают «Крым.Реалии», у Рустема Ваитова после освобождения остается восьмилетний админнадзор. «Он не сможет беспрепятственно передвигаться по Крыму или за его пределами. Ему нужно будет брать разрешение каждый раз, когда он соберется куда-то выезжать. Он должен находиться по месту прописки, отмечаться два раза в месяц, находиться дома с 22:00 до 06:00 часов. Не может посещать места большого скопления людей», — пояснил Эдем Семедляев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в представительстве президента Украины в АРК заявили, что крымских узников Кремля внесут в списки к следующему этапу обмена удерживаемыми лицами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Милка Боргес

Гламурная модель изуродовала женщину в ходе ссоры из-за очереди в туалет: жуткие фото

обмен валют

Доллар может резко взлететь в цене: почему так происходит

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер