Крымских татар выпустили из тюрьмы в России

Украина

В четверг, 23 января, в аннексированный Крым вернется вышедший из российской тюрьмы крымский татарин Рустем Ваитов. Также из колонии в России был освобожден и Нури Примов, мать которого ранее объявляла голодовку.

«23 января в 16:00 мы планируем быть в Симферополе. Мы сейчас находимся в диагностическом центре, где ему проводят МРТ. И завтра уже будем дома, в Крыму», — рассказал «Крымской солидарности» адвокат Ваитова Эдем Семедляев. Крымчанин отсидел в колонии в Кургане пять лет

22 января 2020 года истек пятилетний срок заключения и Юрия (Нури) Примова, который находился в колонии в Марий Эл. Юрия (Нури) Примова и Рустема Ваитова в России незаконно судили по надуманной статье об участии в деятельности террористической организации.

Как сообщают «Крым.Реалии», у Рустема Ваитова после освобождения остается восьмилетний админнадзор. «Он не сможет беспрепятственно передвигаться по Крыму или за его пределами. Ему нужно будет брать разрешение каждый раз, когда он соберется куда-то выезжать. Он должен находиться по месту прописки, отмечаться два раза в месяц, находиться дома с 22:00 до 06:00 часов. Не может посещать места большого скопления людей», — пояснил Эдем Семедляев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в представительстве президента Украины в АРК заявили, что крымских узников Кремля внесут в списки к следующему этапу обмена удерживаемыми лицами.

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