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Стиль жизни

Кто добьется успеха: гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака

13:04 2 февраля 2020 1048
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В понедельник, 3 февраля, возможно, друзья вас подведут, а недруги окажут помощь.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака.

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Овен

Появится хорошая возможность подняться по карьерной лестнице, воспользуйтесь этим.

Телец

Подходящий день для налаживания любовных отношений, вы можете легко влюбить в себя.

Близнецы

Вы добьетесь многого, и найдете новых союзников. Денежные поступления заставят себя подождать.

Рак

Удача предвидится в ходе важных деловых переговоров, собеседований с потенциальным работодателем.

Лев

Совет звезд: не следует проявлять инициативу и помогать тем, кто вас об этом не просил. Возможны неожиданные подарки.

Дева

Может появиться крупный расход, связанный с бытовыми поломками (возможно, с неисправностью автомобиля).

Весы

Благоприятный день для встреч с чиновниками и работы с документами. В личных отношениях могут возникнуть сложности.

Скорпион

В этот день вас могут ожидать серьезные денежные траты, новые покупки, но не стоит сильно тратиться.

Стрелец

День подходит для занятий собой, для проведения уборки в личном пространстве или для похода по магазинам.

Козерог

День будет довольно удачным, особенно у тех, кто работает в торговле или в сфере услуг или занимается коммерческой деятельностью.

Водолей

Очень вероятны романтические знакомства и даже зарождение серьезного чувства.

Рыбы

Существует риск пострадать из-за чужой алчности или стать жертвой мошенничества, сотрудничайте только с проверенными людьми.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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