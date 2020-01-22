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Кто добьется успеха: гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака
В понедельник, 3 февраля, возможно, друзья вас подведут, а недруги окажут помощь.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Появится хорошая возможность подняться по карьерной лестнице, воспользуйтесь этим.
Телец
Подходящий день для налаживания любовных отношений, вы можете легко влюбить в себя.
Близнецы
Вы добьетесь многого, и найдете новых союзников. Денежные поступления заставят себя подождать.
Рак
Удача предвидится в ходе важных деловых переговоров, собеседований с потенциальным работодателем.
Лев
Совет звезд: не следует проявлять инициативу и помогать тем, кто вас об этом не просил. Возможны неожиданные подарки.
Дева
Может появиться крупный расход, связанный с бытовыми поломками (возможно, с неисправностью автомобиля).
Весы
Благоприятный день для встреч с чиновниками и работы с документами. В личных отношениях могут возникнуть сложности.
Скорпион
В этот день вас могут ожидать серьезные денежные траты, новые покупки, но не стоит сильно тратиться.
Стрелец
День подходит для занятий собой, для проведения уборки в личном пространстве или для похода по магазинам.
Козерог
День будет довольно удачным, особенно у тех, кто работает в торговле или в сфере услуг или занимается коммерческой деятельностью.
Водолей
Очень вероятны романтические знакомства и даже зарождение серьезного чувства.
Рыбы
Существует риск пострадать из-за чужой алчности или стать жертвой мошенничества, сотрудничайте только с проверенными людьми.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.