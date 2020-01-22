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Стиль жизни

Проблемы с начальством и удачные покупки: гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака

13:31 3 февраля 2020 327
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вторник, 4 февраля, — удачный день для защиты диплома, диссертации.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака.

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Овен

Единственным негативным моментом этого дня могут стать проблемы с начальством.

Телец

Возможны новые романтические увлечения и интересные знакомства. Не стоит относиться к ним легкомысленно.

Близнецы

На вашем пути может встретиться человек, который надолго станет вашей опорой и поддержкой.

Рак

Особенно крупный успех прогнозируется в тех делах, что далеки от финансовой сферы.

Лев

Ваша деловая интуиция сегодня будет очень остра, поэтому у вас появится хороший шанс заключить очень выгодные сделки.

Дева

Дев могут подвести их организаторские способности, и в итоге работа будет напоминать лебедя, щуку и рака.

Весы

Возможны недомолвки и конфликты со второй половиной, поэтому будьте терпимее, если не хотите ссор.

Скорпион

Не рекомендуется отправляться в незапланированные поездки. Романтические свидания могут вас сильно разочаровать.

Стрелец

Есть шанс получить крупную сумму от богатого родственника. Благоприятный день для инвестиций в бизнес или крупных приобретений.

Козерог

Не совершайте никаких покупок на расстоянии, например, через интернет, можете попасть на плохого продавца.

Водолей

Не исключено чье-то вторжение в вашу личную жизнь. Возможно, речь о тени из прошлого.

Рыбы

Не стоит на этот день строить многочисленные планы, постарайтесь сосредоточиться на чем-то одном.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год.

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