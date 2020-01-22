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Проблемы с начальством и удачные покупки: гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака
Вторник, 4 февраля, — удачный день для защиты диплома, диссертации.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Единственным негативным моментом этого дня могут стать проблемы с начальством.
Телец
Возможны новые романтические увлечения и интересные знакомства. Не стоит относиться к ним легкомысленно.
Близнецы
На вашем пути может встретиться человек, который надолго станет вашей опорой и поддержкой.
Рак
Особенно крупный успех прогнозируется в тех делах, что далеки от финансовой сферы.
Лев
Ваша деловая интуиция сегодня будет очень остра, поэтому у вас появится хороший шанс заключить очень выгодные сделки.
Дева
Дев могут подвести их организаторские способности, и в итоге работа будет напоминать лебедя, щуку и рака.
Весы
Возможны недомолвки и конфликты со второй половиной, поэтому будьте терпимее, если не хотите ссор.
Скорпион
Не рекомендуется отправляться в незапланированные поездки. Романтические свидания могут вас сильно разочаровать.
Стрелец
Есть шанс получить крупную сумму от богатого родственника. Благоприятный день для инвестиций в бизнес или крупных приобретений.
Козерог
Не совершайте никаких покупок на расстоянии, например, через интернет, можете попасть на плохого продавца.
Водолей
Не исключено чье-то вторжение в вашу личную жизнь. Возможно, речь о тени из прошлого.
Рыбы
Не стоит на этот день строить многочисленные планы, постарайтесь сосредоточиться на чем-то одном.
Хорошего вам дня!
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