Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция мужской индивидуальной гонки этапа Кубка мира

Спорт

В четверг, 23 января, индивидуальной гонкой у мужчин на 20 км с четырьмя огневыми рубежами в словенской Поклюке стартует шестой, последний перед чемпионатом мира (13−23 февраля в итальянском Антхольце), этап Кубка мира по биатлону.

Честь Украины, как и на предыдущем этапе в Рупольдинге, будут отставать пять биатлонистов. Артем Прима (на фото — справа вместе с Семеновым и Пидручным) уйдет на дистанцию 9-м, Дмитрий Пидручный, у которого недавно родился сын, — 33-м, Антон Дудченко — 49-м, Сергей Семенов — 75-м и Богдан Цымбал — 103-м (всего в гонке примут участие 109 биатлонистов).

Онлайн-видеотрансляцию мужской «индивидуалки» смотрите 23 января в 15:15 на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

В прямом эфире гонку в Поклюке покажут также телеканалы «UA: Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 5» и «Матч ТВ».

Напомним, что после пяти этапов Кубка мира Дмитрий Пидручный занимает в общем зачете 20-е место, Артем Прима — 24-е, Антон Дудченко — 42-е, Сергей Семенов — 74-е и Руслан Ткаленко — 78-е. Позиций в топ-тройке застолбили за собой французы Мартен Фуркад, Кантен Фийон Майе и Симон Дестье.

В пятницу, 24 января, на этапе Кубка мира в Поклюке пройдет женская индивидуальная гонка на 15 км (начало — в 15:15).

Отметим, что в составе сборной Украины произошла плановая ротация: сестры Семеренко остались в Рупольдинге для проведения тренировочного сбора к чемпионату мира. Вместе с Еленой Пидгрушной, Юлией Джимой и Дарьей Блашко нашу команду на этапе в Словении представят вице-чемпионка «Рождественской гонки» Анастасия Меркушина, Надежда Белкина и Юлия Журавок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Прима завершил спринтерскую гонку в Рупольдинге на 8-й позиции.

Фото biathlon.com.ua

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