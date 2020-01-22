Мир

Коронавирус добрался до России: что об этом известно

В среду, 22 января, в аэропорту Санкт-Петербурга двоих мужчин госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус, который вызывает тяжелую пневмонию. Это заболевание стремительно распространяется за пределы Китая.

«Фонтанка» сообщает, что один пассажир прибыл в Санкт-Петербург из Шанхая. Из аэропорта его сразу повезли в госпиталь.

Главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев заявил, что госпитализированы два человека: 23-летний россиянин и 20-летний гражданин Китая. Подозревается новый вид пневмонии, от которой в Китае умерло уже 17 человек.

«Этих двух молодых людей нам доставили с проявлениями респираторной инфекции, а именно так проявляется и коронавирус», — заявил Яковлев.

Он отметил, что результаты лабораторных исследований должны стать известны 23 января.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что медики дали советы, как избежать заражения коронавирусом.

Фото: «Лентач»

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