24.21 / 24.47 26.74 / 27.15
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Коронавирус добрался до России: что об этом известно

18:13 22 января 2020 247
Госпитализация
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 22 января, в аэропорту Санкт-Петербурга двоих мужчин госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус, который вызывает тяжелую пневмонию. Это заболевание стремительно распространяется за пределы Китая.

«Фонтанка» сообщает, что один пассажир прибыл в Санкт-Петербург из Шанхая. Из аэропорта его сразу повезли в госпиталь.

Главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев заявил, что госпитализированы два человека: 23-летний россиянин и 20-летний гражданин Китая. Подозревается новый вид пневмонии, от которой в Китае умерло уже 17 человек.

«Этих двух молодых людей нам доставили с проявлениями респираторной инфекции, а именно так проявляется и коронавирус», — заявил Яковлев.

Он отметил, что результаты лабораторных исследований должны стать известны 23 января.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что медики дали советы, как избежать заражения коронавирусом.

Фото: «Лентач»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Милка Боргес

Гламурная модель изуродовала женщину в ходе ссоры из-за очереди в туалет: жуткие фото

Роман Золотарев из «Х-фактора»

Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор: первые подробности и фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер