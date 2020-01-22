«Китайский» вирус стремительно распространяется: как избежать заражения

Здоровье и медицина

«Китайский» вирус стремительно распространяется за пределы страны. Случаи заболевания зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, Тайване, Макао. Первый заболевший выявлен и в США, в штате Вашингтон: у мужчины, прибывшего из Китая, диагностирована пневмония, вызванная новым вирусом. В Хабаровске госпитализирована россиянка с подозрением на воспаление легких. Женщина возвращалась из Китая, и в самолете у нее поднялась высокая температура, начался кашель.

Эпидемиологи сообщают, что в Китае уже подтверждены 473 случая заболевания новым коронавирусом, девять человек умерли. Но, по данным британских специалистов, число заболевших гораздо больше и приближается к двум тысячам. В ближайшие дни ситуацию осложнит китайский Новый год, во время которого люди переезжают из города в город. А судя по всему, вирус может передаваться от человека к человеку. Ведь врачи, ухаживавшие за заболевшими пациентами, заразились коронавирусом.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская обобщила рекомендации специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Чтобы заподозрить опасную инфекцию, нужно обращать внимание на лихорадку и поражение легких. Важно также, находился ли человек в последние две недели в тесном контакте с заболевшим.

Что такое тесный контакт? Опасно находиться даже в двух метрах от заболевшего или в зоне ухода за ним без халата, перчаток, одноразового респиратора, защитных очков. Нельзя исключить опасность заражения в помещении, где находился больной. Можно заразиться, если, больной кашляет, выделяя вирус.



У некоторых пациентов — очень молодых или пожилых людей с ослабленным иммунитетом либо тех, кто принимает жаропонижающие средства, — может отсутствовать лихорадка.

Тем, кто не может отложить путешествие в Китай, рекомендуется:

- избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), в том числе и на рынках. - не контактировать с больными людьми. - часто мыть руки с мылом, причем не менее 20 секунд. - если мыло и вода недоступны, использовать дезинформирующие средства на спиртовой основе. - при появлении первых симптомов — высокой температуры и кашля — срочно обратиться к врачу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине врачи предупредили о новом вирусе гриппа, который за два дня может вызвать тяжелую пневмонию.

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