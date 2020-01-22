В Киеве трое школьников попали в больницу из-за неизвестного яда

Происшествия

В Киеве трое юношей-старшеклассников были экстренно госпитализированы из школы в «Охматдет». 22 января непосредственно в учебном заведении подростки отравились неизвестным веществом. Что за токсин уложил старшеклассников на больничную койку, сейчас выясняется.

По информации из школы, к отравлению юношей могут быть причастны электронные сигареты. Эти девайсы уже становились предметом расследования в США и Европе после ряда несчастных случаев. Как сообщает УНН, ссылаясь на источники в школе, подростки действительно курили электронные сигареты в школе, после чего несовершеннолетним понадобилась помощь врачей. Курительные устройства юноши приобрели через интернет.

В США оценивают число пострадавших от электронных сигарет в более чем две тысячи человек. А в Украине предложили, чтобы на электронные сигареты распространялись те же ограничения продажи, рекламы, употребления, что и на обычные курительные смеси.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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