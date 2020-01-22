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Стиль жизни

Рака ждет любовь, а Льва — провокации: гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

13:12 5 февраля 2020 555
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Четверг, 6 февраля, — удачный день для работников умственного труда.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака.

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Овен

Звезды советуют сосредоточиться на важных делах, не стоит в этот день отвлекаться на мелочи.

Телец

Стоит озвучить свои просьбы или претензии родственникам и коллегам, но только спокойно.

Близнецы

Возможны мелкие неприятности. Не стоит делать из мухи слона и расстраиваться.

Рак

Не рекомендуется сдерживать чувства. Идеальное время для признаний в любви или вручения ценных подарков.

Лев

Львам нужно постараться самостоятельно принимать все важные решения, не поддаваясь на провокации.

Дева

День будет благоприятным с финансовой точки зрения и для занятий, требующих сосредоточенности.

Весы

Удачный день, чтобы делать покупки или заводить разговор, призванный определить дальнейшее будущее брака или романа.

Скорпион

Этот день вам категорически не подходит для занятий экстремальными видами спорта и рискованных начинаний.

Стрелец

Совет звезд: попробуйте еще раз постучать в те двери, где вам раньше не открывали.

Козерог

Ваш жизненный потенциал высок, вы будете полны энергии, даже если придется много работать.

Водолей

Не начинайте ответственный диалог, исход которого не известен, это не лучшее время для различного рода драм и страстей.

Рыбы

Не рекомендуются поездки на дальнее расстояние, покупки через интернет-магазин и знакомства через социальные сети.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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