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Непобедимому украинскому боксеру заменили соперника за неделю до боя (фото)
Чемпион мира Баку-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне боксер Тарас Шелестюк, не знающий поражений в профессиональной карьере (17 побед, 10 из них — нокаутом), узнал имя нового соперника.
«Мой соперник Давила отказался от боя из-за травмы, полученной на тренировке. Спешу сообщить, что бой состоится 31 января на телеканале Showtime в Луизиане! Моему промоутеру удалось найти хорошую замену и вчера я подписал новый контракт на бой. Соперником станет Луис Альберто Верон (18 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи. — Авт.), боец из Аргентины. Всем спасибо за поддержку», — написал боксер на своей странице в Instagram.
Отметим, что свой последний бой уроженец Макеевки, ныне проживающий в Лос-Анджелесе, провел 9 марта прошлого года в Онтарио, победив по итогам восьми раундов единогласным решением судей мексиканца Мартина Анхеля Мартинеса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко на тренировке «вырубил» непобедимого на профессиональном ринге Деонтея Уайлдера.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..