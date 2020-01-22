Непобедимому украинскому боксеру заменили соперника за неделю до боя (фото)

Спорт

Чемпион мира Баку-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне боксер Тарас Шелестюк, не знающий поражений в профессиональной карьере (17 побед, 10 из них — нокаутом), узнал имя нового соперника.

«Мой соперник Давила отказался от боя из-за травмы, полученной на тренировке. Спешу сообщить, что бой состоится 31 января на телеканале Showtime в Луизиане! Моему промоутеру удалось найти хорошую замену и вчера я подписал новый контракт на бой. Соперником станет Луис Альберто Верон (18 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи. — Авт.), боец из Аргентины. Всем спасибо за поддержку», — написал боксер на своей странице в Instagram.

В тренировочном лагере Шелестюк (по центру) работает на износ

Отметим, что свой последний бой уроженец Макеевки, ныне проживающий в Лос-Анджелесе, провел 9 марта прошлого года в Онтарио, победив по итогам восьми раундов единогласным решением судей мексиканца Мартина Анхеля Мартинеса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко на тренировке «вырубил» непобедимого на профессиональном ринге Деонтея Уайлдера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter