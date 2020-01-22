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Белый дом обнародовал скандальный документ о блокировании военной помощи Украине
В США обнародовали служебную переписку Белого дома, касающуюся военной помощи Украине. Рассекретила ранее не публиковавшиеся материалы группа American Oversight. Документация на 193 листах была передана организации из Департамента по управлению и бюджету Белого дома.
Вопрос выделения Штатами военной помощи Украине сейчас в центре внимания, поскольку противники Дональда Трампа считают, что американский президент мог использовать военную помощь как средство давления на власти Украины и с украинской помощью планировать дискредитацию политических оппонентов.
Из новой переписки становится понятно, что вопрос замораживания помощи Украине мог обсуждаться раньше, чем состоялся скандальный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Телефонные переговоры имели место 25 июля, но еще за сутки до этого (24 июля) в переписке чиновников фигурирует некая «памятка» по поводу Украины «Ukraine Prep Memo».
Напомним, ранее в США нашли доказательства, что Трамп еще за месяц до разговора с Зеленским попросил собрать сведения о военной помощи для Украины. До этого считалось, что официальное решение бюджетного управления Белого дома о «заморозке» военной помощи Украине было принято вечером 25 июля.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..