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Мир

Белый дом обнародовал скандальный документ о блокировании военной помощи Украине

20:15 22 января 2020 212
сша
Инф. «ФАКТОВ»

В США обнародовали служебную переписку Белого дома, касающуюся военной помощи Украине. Рассекретила ранее не публиковавшиеся материалы группа American Oversight. Документация на 193 листах была передана организации из Департамента по управлению и бюджету Белого дома.

Вопрос выделения Штатами военной помощи Украине сейчас в центре внимания, поскольку противники Дональда Трампа считают, что американский президент мог использовать военную помощь как средство давления на власти Украины и с украинской помощью планировать дискредитацию политических оппонентов.

Из новой переписки становится понятно, что вопрос замораживания помощи Украине мог обсуждаться раньше, чем состоялся скандальный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Телефонные переговоры имели место 25 июля, но еще за сутки до этого (24 июля) в переписке чиновников фигурирует некая «памятка» по поводу Украины «Ukraine Prep Memo».

Напомним, ранее в США нашли доказательства, что Трамп еще за месяц до разговора с Зеленским попросил собрать сведения о военной помощи для Украины. До этого считалось, что официальное решение бюджетного управления Белого дома о «заморозке» военной помощи Украине было принято вечером 25 июля.

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