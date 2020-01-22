«Герой парковки» из Украины отличился в Давосе: сеть возмутило фото

Украина

В швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, украинская делегация показала себя не в лучшем свете. Один из прибывших в Давос делегатов умудрился сразу после приезда в «Украинский дом» в нарушение всех правил припарковать свою «Тойоту» на тротуаре. Пешеходам для прохода был оставлен узкий просвет под самой стеной здания.

Полиция в Давосе киевскую манеру парковки не оценила, и за создание препятствий оставила под дворником автомобиля квитанцию о штрафе. «Герою парковки» предстоит заплатить 120 швейцарских франков (124 доллара или 111 евро).

В соцсетях, кроме стыда за участника украинской делегации, было высказано предположение, что виновный не понесет заслуженного наказания. Вполне возможно, что штраф за горе-парковщика придется выплатить организаторам поездки, то есть нарушение будет погашено за счет украинского бюджета.

Напомним, вместе с президентом Владимиром Зеленским в Давос приехало около 30 депутатов, а также члены правительства. В «Украинском доме» в Давосе запланированы встречи по вопросам инвестиций, дискуссии о взаимодействии правительства и бизнеса.

Фото Виктор Яковлев/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter