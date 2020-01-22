- 21:52 Зеленский высказался о возможной встрече с Путиным в Израиле
- 21:49 Волонтеры рассекретили данные российского командира, участвовавшего в захвате Крыма
- 21:31 В центре Одессы полицейский на авто сбил женщину с ребенком
- 21:18 На Харьковщине упавшая стена здания придавила мужчин: фото смертельного происшествия
- 20:49 «Герой парковки» из Украины отличился в Давосе: сеть возмутило фото
- 20:16 Рыба выскочила из воды и насквозь пронзила шею рыбака: шокирующие фото
- 20:15 Белый дом обнародовал скандальный документ о блокировании военной помощи Украине
- 20:03 Непобедимому украинскому боксеру заменили соперника за неделю до боя
- 20:03 Скандал из-за тризуба: в Лондоне сделали новое заявление
- 19:45 Пойдут по трупам: названы самые эгоистичные знаки зодиака
- 19:43 Сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
- 19:30 Под Одессой горит национальный парк: первые фото и видео ЧП
В центре Одессы полицейский на авто сбил женщину с ребенком
Вечером в среду, 22 января, в самом центре Одессы, на перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской, автомобиль Daewoo Sens сбил женщину с ребенком. Как сообщили в управлении патрульной полиции, по предварительным данным, 62-летняя пенсионерка переходила вместе с внучкой проезжую часть в неустановленном месте. Ранее в Киеве пьяный водитель разбил сразу семь авто.
«В результате автомобиль совершил наезд, женщина получила перелом ноги и была госпитализирована», — сообщили в управлении.
Как позже уточнили в региональном главке Нацполиции, за рулем авто находился сотрудник полиции, который возвращался на своем автомобиле со службы. После аварии пожилая женщина была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок в ДТП не пострадал.
«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу регионального ГУ Нацполиции. Согласно предварительной информации, водитель был трезв. О происшествии проинформированы сотрудники управления внутренней безопасности и межрегионального отдела ГБР», — сообщили в главке.
Ране «ФАКТЫ» сообщали о том, что пьяный полицейский на авто сбил пешеходов в Одессе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...