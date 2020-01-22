Происшествия

В центре Одессы полицейский на авто сбил женщину с ребенком

Вечером в среду, 22 января, в самом центре Одессы, на перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской, автомобиль Daewoo Sens сбил женщину с ребенком. Как сообщили в управлении патрульной полиции, по предварительным данным, 62-летняя пенсионерка переходила вместе с внучкой проезжую часть в неустановленном месте. Ранее в Киеве пьяный водитель разбил сразу семь авто.

«В результате автомобиль совершил наезд, женщина получила перелом ноги и была госпитализирована», — сообщили в управлении.

Как позже уточнили в региональном главке Нацполиции, за рулем авто находился сотрудник полиции, который возвращался на своем автомобиле со службы. После аварии пожилая женщина была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок в ДТП не пострадал.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу регионального ГУ Нацполиции. Согласно предварительной информации, водитель был трезв. О происшествии проинформированы сотрудники управления внутренней безопасности и межрегионального отдела ГБР», — сообщили в главке.

Ране «ФАКТЫ» сообщали о том, что пьяный полицейский на авто сбил пешеходов в Одессе.

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