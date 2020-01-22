- 22:12 Драка Кивы в киевском ресторане: Рябошапка принял жесткое решение
- 21:52 Зеленский высказался о возможной встрече с Путиным в Израиле
- 21:49 Волонтеры рассекретили данные российского командира, участвовавшего в захвате Крыма
- 21:31 В центре Одессы полицейский на авто сбил женщину с ребенком
- 21:18 На Харьковщине упавшая стена здания придавила мужчин: фото смертельного происшествия
- 20:49 «Герой парковки» из Украины отличился в Давосе: сеть возмутило фото
- 20:16 Рыба выскочила из воды и насквозь пронзила шею рыбака: шокирующие фото
- 20:15 Белый дом обнародовал скандальный документ о блокировании военной помощи Украине
- 20:03 Непобедимому украинскому боксеру заменили соперника за неделю до боя
- 20:03 Скандал из-за тризуба: в Лондоне сделали новое заявление
- 19:45 Пойдут по трупам: названы самые эгоистичные знаки зодиака
- 19:43 Сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
Драка Кивы в киевском ресторане: Рябошапка принял жесткое решение
После стычки в ресторане в Киеве между народным депутатом Ильей Кивой и его знакомым ветераном АТО генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное производство. Дело расследуется как нанесение депутатом гражданину телесных повреждений (ч.1 ст. 122 УК Украины).
Согласно заявлению потерпевшего ветерана АТО, депутат Кива умышленно ударил его головой в лицо и причинил травмы средней тяжести. Заявление стало поводом для начала расследования.
Напомним, драка в ресторане случилась в первой половине дня 22 января. По видео причина конфликта непонятна, но Кива утверждает, что якобы второй участник конфликта ругался матом, и его нужно было урезонить. Депутат подтверждает, что получил удар по лицу.
После инцидента Кива пожаловался в полицию и написал заявление о причинении ему травм. Делом занимается Печерское районное управление полиции Киева.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!