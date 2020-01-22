Драка Кивы в киевском ресторане: Рябошапка принял жесткое решение

Происшествия

После стычки в ресторане в Киеве между народным депутатом Ильей Кивой и его знакомым ветераном АТО генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное производство. Дело расследуется как нанесение депутатом гражданину телесных повреждений (ч.1 ст. 122 УК Украины).

Согласно заявлению потерпевшего ветерана АТО, депутат Кива умышленно ударил его головой в лицо и причинил травмы средней тяжести. Заявление стало поводом для начала расследования.

Напомним, драка в ресторане случилась в первой половине дня 22 января. По видео причина конфликта непонятна, но Кива утверждает, что якобы второй участник конфликта ругался матом, и его нужно было урезонить. Депутат подтверждает, что получил удар по лицу.

После инцидента Кива пожаловался в полицию и написал заявление о причинении ему травм. Делом занимается Печерское районное управление полиции Киева.

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