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День для семьи и отдыха: гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака
Суббота, 8 февраля, — хороший день для встреч с близкими людьми.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Масштаб ваших успехов в эту субботу будет зависеть от вашей самодисциплины. Постарайтесь не давать себе поблажек.
Телец
Гороскоп обещает неожиданные встречи, у вас появится возможность восстановить свои давние романтические отношения.
Близнецы
Предвидятся визиты давних друзей, шумные посиделки и некрупные приобретения.
Рак
В прогнозе для Раков под запретом азартные игры и алкоголь. И то, и другое чревато потерями.
Лев
Возможно, рядом появится человек, способный оказать и материальную, и моральную помощь.
Дева
Совет звезд: займитесь перестановкой в доме или оформлением какого-то пространства.
Весы
Весам советуют звезды устроить домашнюю вечеринку или собрать близких людей на пикнике с традиционными шашлыками.
Скорпион
Не стоит в этот день доверять людям, которые ранее поддерживали ваших недругов.
Стрелец
День неплохо подходит для приобретения ценных вещей (например, личного транспорта или мебели).
Козерог
Позитивным событием этого дня может стать чей-то визит. Возможно, речь про любимого родственника.
Водолей
Очень благоприятный день для общения с родственниками, друзьями и единомышленниками.
Рыбы
У вас могут появиться интересные идеи, реализация которых позволит вам неплохо заработать.
Хорошего вам дня!
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