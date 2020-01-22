Стиль жизни

День для семьи и отдыха: гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Суббота, 8 февраля, — хороший день для встреч с близкими людьми.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака.

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Овен

Масштаб ваших успехов в эту субботу будет зависеть от вашей самодисциплины. Постарайтесь не давать себе поблажек.

Телец

Гороскоп обещает неожиданные встречи, у вас появится возможность восстановить свои давние романтические отношения.

Близнецы

Предвидятся визиты давних друзей, шумные посиделки и некрупные приобретения.

Рак

В прогнозе для Раков под запретом азартные игры и алкоголь. И то, и другое чревато потерями.

Лев

Возможно, рядом появится человек, способный оказать и материальную, и моральную помощь.

Дева

Совет звезд: займитесь перестановкой в доме или оформлением какого-то пространства.

Весы

Весам советуют звезды устроить домашнюю вечеринку или собрать близких людей на пикнике с традиционными шашлыками.

Скорпион

Не стоит в этот день доверять людям, которые ранее поддерживали ваших недругов.

Стрелец

День неплохо подходит для приобретения ценных вещей (например, личного транспорта или мебели).

Козерог

Позитивным событием этого дня может стать чей-то визит. Возможно, речь про любимого родственника.

Водолей

Очень благоприятный день для общения с родственниками, друзьями и единомышленниками.

Рыбы

У вас могут появиться интересные идеи, реализация которых позволит вам неплохо заработать.

Хорошего вам дня!

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