Украина

В Украине объявлено штормовое предупреждение: с погодой повезет только жителям Закарпатья

23 января по всей Украине, кроме Закарпатья, объявлено штормовое предупреждение. В течение дня во всех регионах ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

Спасатели в очередной раз напомнили гражданам полезные рекомендации в период непогоды. Рекомендуется убрать припаркованный транспорт из-под старых развесистых деревьев, не оставлять машины возле тополей, рекламных щитов, линий электропередачи. Естественно, советы по поводу безопасности распространяются и на пешеходов, рекомендуется держаться от подальше от неустойчивых уличных конструкций.

Кроме ветра, Украину ждет небольшой мокрый снег и гололедица на дорогах. Исключением станут западные области, где осадков не ожидается.

В течение суток температура будет колебаться от двух градусов мороза до двух тепла. Существенные морозы ожидаются в Карпатах — там 23 января до -9°.

Напомним, в Украинском гидрометцентре ожидают, что потепление придет со следующей недели, а до этого времени украинцам стоит приготовиться к капризной ветреной погоде. Об этом в статье «Сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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