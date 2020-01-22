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День соборности в Одессе: горожане создали живую цепь единства у памятника Дюку (фото)

22:56 22 января 2020 85
День соборности в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером в среду, 22 января, в День соборности Украины в центре Одессы, на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье, собрались сотни неравнодушных горожан. В честь 101-й годовщины провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство одесситы образовали живую цепь единства. А в Киеве украинцы соединили живой цепью два берега Днепра, выстроившись на мосту имени Патона.

После минуты молчания в честь всех павших защитников независимости нашего государства прозвучал гимн Украины. Его с воодушевлением исполняли практически все участники мероприятия.

Курсанты Военной академии и Института Военно-морских сил Национальной морской академии образовали в центре Приморской улицы большое сердце, которое «расцветили» фонариками телефонов. Присутствующие скандировали: «Слава Украине! Героям Слава!».

Напомним, День Соборности Украины отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

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