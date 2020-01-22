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Удачи и неприятности: гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака
Понедельник, 10 февраля, — удачный день для торжественных и радостных событий.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможны финансовые трудности, не стоит тратить слишком много на исполнение мимолетных желаний.
Телец
Благоприятный день для разных покупок, даже для тех, которые вы не планировали.
Близнецы
Не приветствуется авантюризм в любых проявлениях. Не вкладывайте деньги и не подписывайте документы.
Рак
Любимый человек приятно удивит. Не делайте скоропалительных выводов и торопливых шагов.
Лев
День подходит для неутомительных дел, направленных на создание чистоты и уюта в личном пространстве.
Дева
Обратите особое внимание на физическое состояние своего организма. Даже небольшие недомогания в этот день могут привести к серьезным заболеваниям
Весы
День подходит для внутренних перемен. Можно вступить в борьбу с вредной привычкой.
Скорпион
Идеальный момент для реформирования собственной жизни. Не бойтесь заговорить о разводе или прекратить общение с неприятным человеком.
Стрелец
Не рекомендуется слишком сближаться с людьми, которых видите впервые. Это небезопасно.
Козерог
Возможно, вы получите неприятные известия, которые будут касаться вашей работы.
Водолей
Это будет непростой и весьма утомительный день. Если у вас запланирован поход в парикмахерскую, то постарайтесь отменить его.
Рыбы
Постарайтесь прислушиваться к собственной интуиции и держитесь подальше от неприятных вам людей.
Хорошего вам дня!
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