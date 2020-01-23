Стиль жизни

Очень опасный день: гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака

В среду, 12 января, звезды рекомендуют особенно беречь себя.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака.

Читайте также: Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

Овен

Не спорьте с родственниками, все может перерасти в долгие обиды и даже вражду.

Телец

Вам стоит отложить работу на потом и заняться здоровьем самых близких людей.

Близнецы

Близнецам придется защищаться от агрессивных коллег. Рекомендуется сходить в храм.

Рак

Если вас попросят о помощи, не отказывайте. Вечером возможно недомогание.

Лев

Семейных Львов заставит ревновать кто-то более молодой. Под запретом долгие поездки и споры на деньги.

Дева

Могут начаться разногласия с близкими, постарайтесь общаться дома только на нейтральные темы.

Весы

В этот день не исключены небольшие финансовые затруднения. В личных делах не приветствуется излишний напор.

Скорпион

Под запретом покупки через интернет-магазины, флирт в социальных сетях или обмен интимными фотографиями.

Стрелец

Стрельца может задеть за живое чья-то злобная критика. Звезды советуют не вступать в ненужные диалоги.

Козерог

Не рекомендуется составлять строгий жизненный план или график какой-то поездки. Есть риск ошибиться.

Водолей

В этот день вы будете склонны к раздражительности. Возможны, дополнительные задания от начальства.

Рыбы

Рыбам предстоит справиться с многими сложными делами. Под запретом самолечение, а также попытки закрыть глаза на нездоровье.

Хорошего вам дня!

Также предлагаем наш гороскоп на неделю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter