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Очень опасный день: гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака
В среду, 12 января, звезды рекомендуют особенно беречь себя.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Не спорьте с родственниками, все может перерасти в долгие обиды и даже вражду.
Телец
Вам стоит отложить работу на потом и заняться здоровьем самых близких людей.
Близнецы
Близнецам придется защищаться от агрессивных коллег. Рекомендуется сходить в храм.
Рак
Если вас попросят о помощи, не отказывайте. Вечером возможно недомогание.
Лев
Семейных Львов заставит ревновать кто-то более молодой. Под запретом долгие поездки и споры на деньги.
Дева
Могут начаться разногласия с близкими, постарайтесь общаться дома только на нейтральные темы.
Весы
В этот день не исключены небольшие финансовые затруднения. В личных делах не приветствуется излишний напор.
Скорпион
Под запретом покупки через интернет-магазины, флирт в социальных сетях или обмен интимными фотографиями.
Стрелец
Стрельца может задеть за живое чья-то злобная критика. Звезды советуют не вступать в ненужные диалоги.
Козерог
Не рекомендуется составлять строгий жизненный план или график какой-то поездки. Есть риск ошибиться.
Водолей
В этот день вы будете склонны к раздражительности. Возможны, дополнительные задания от начальства.
Рыбы
Рыбам предстоит справиться с многими сложными делами. Под запретом самолечение, а также попытки закрыть глаза на нездоровье.
Хорошего вам дня!
Также предлагаем наш гороскоп на неделю.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».