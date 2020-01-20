23 января 2020

История 986-я… Пройдёт, очевидно, не так уж много времени и тема, которой я решил посвятить сегодняшний пост, уйдёт в прошлое точно так же, как один за другим уходили столь привычные для людей старшего поколения стационарные телефонные аппараты с «крутящимся» набором цифр и уличные бочки по разливу кваса или пива, «амбарные» замки на дверях квартир и резиновые калоши, одеваемые зимой поверх валенок. И отмечаемый во всем мире 23 января День почерка будет восприниматься в скором времени как редкий анахронизм, напоминающий нашим внукам о том, что был в истории человечества период, когда изложение собственных мыслей или передача каких-либо посланий другим людям выглядела, по меньшей мере, странно: человек брал какой-то острый предмет, способный оставлять следы на бумаге, — и начинал прилагать усердие, выводя неровные буквы, слова, предложения, которые иногда прочитывались другими людьми с большим трудом и раздражением.

Попробуйте лет через 20 объяснить цивилизованному человеку, зачем врачи неразборчивым почерком выписывают пациентам рецепты и рекомендации, от правильности применения которых порой зависит человеческая жизнь, если все это можно сделать на компьютере, где сложность индивидуального человеческого почерка никак не будет влиять на степень распознавания сути рекомендаций. А, может быть, через 20 лет уже и компьютеры уйдут в прошлое? И тогда передача текстов будет осуществлять таким образом, о котором мы пока даже догадываться не в состоянии? Кто знает…

Сегодня же, пока эра абсолютного исчезновения индивидуальных особенностей человеческого характера в виде письменных сообщений окончательно ещё не наступила, мы привычно пишем ручками и карандашами записки, конспектируем лекции в университетах и выполняем домашние задания в средних школах и лицеях. Причём, процесс этот порой бывает весьма болезненным. В полном смысле слова. Если всего лишь вспомнить, сколь часто младшие школьники получают от родителей по рукам за то, что матушка-природа проявляет их будущий характер в виде неровно выводимых на бумаге каракулей.

Кстати, вопросами графологии (от древнегреч. «пишу» и «учение») в разное время глубоко интересовались такие великие писатели, как Шекспир, Гёте, Жорж Санд, Вальтер Скотт, Александр Дюма-сын. Автор «Фауста», например, утверждал, что «нет ни тени сомнения в том, что почерк имеет отношение к характеру и уму человека и что он может, по меньшей мере, дать понятие о его чувствах и действиях». В книге «Система графологии», изданной в середине 19-го века, французский аббат Жан Ипполит Мишон, считающийся «отцом графологии», уточнял: «Всякое письмо, как и всякий язык, есть непосредственное выражение умственных и нравственных особенностей души… Письмо есть отпечаток души, легко осязаемый при взгляде».

И действительно, существует немало трактований, позволяющих по почерку характеризовать его обладателя. Например, говорят, что чем крупнее почерк, тем коммуникабельнее человек. А вот обладатель мелкого, «бисерного» почерка считается застенчивым и не очень общительным. Про людей, которые придают буквам округлые, «детские» формы, говорят, что они открыты для других, отзывчивы, добродушны, а порой доверчивы и непрактичны. Сложный же, неразборчивый почерк обычно встречается у людей предприимчивых, однако склонных к неврозам. Узкие буквы и большое расстояние между словами чаще всего встречаются у человека, переживающего эмоциональный кризис…

Да мало ли ещё о чем нам может поведать почерк! Всех нюансов ведь не опишешь. Да и надобности в этом никакой нет. А вот обязанность следовать традициям нашей ежедневной рубрики остаётся прежней. И посему — всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.