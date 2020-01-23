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Украина

Мокрый снег и штормовой ветер: синоптики предупредили о погоде в ближайшие дни

7:15 23 января 2020 103
погода
Инф. «ФАКТОВ»

23 января в большинстве областей Украины возможен мокрый снег и дождь. Кроме того, на большей части страны объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 20 м/с.

погода

Ночные морозы уйдут. Если в ночь на 25 января возможны до минус семи градусов ниже нуля, то на выходных температура установится у отметки в ноль градусов.

карта

В комментарии «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня уточнила, что начиная со следующей недели (с 27 января) температура может повыситься до шести градусов тепла, а на Прикарпатье — до плюс 8−10 градусов.

Напомним, на выходные 25−26 января Украинский гидрометцентр обещает перемену погоды. Об этом в статье «Сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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