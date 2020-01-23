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Мир

Смертельный коронавирус в Китае: жителям Уханя запретили покидать злополучный город

7:50 23 января 2020 7
китай
Инф. «ФАКТОВ»

После вспышки заболеваемости в Китае, вызванной новым гриппоподобным коронавирусом (2019-nCoV), власти страны решились на жесткие ограничения. Город Ухань провинции Хубэй, где проживают 11 миллионов человек, отправлен на карантин. Населенный пункт признан в Китае местом с наивысшим риском заражения смертельно опасным заболеванием.

С 23 января в город Ухань запрещен въезд. Соответственно жестко ограничен выезд жителей из населенного пункта. Автобусное, паромное и железнодорожное сообщение с городом прекращается с утра 23 января. Междугородные поезда не будут останавливаться в Ухани. Аэропорт временно прекратил отправление рейсов. В самом городе весь персонал отелей, кафе, торговых центров обязали надеть медицинские маски.

Последние международные рейсы из аэропорта Ухань отправлялись с чрезвычайными мерами безопасности. Пассажиры и бортпроводники летели в медицинских масках, а в аэропорту назначения граждан дополнительно проверяли на симптомы заражения коронавирусом.

В МИД Украины посоветовали тем соотечественникам, которые сейчас находятся в Китае или не могут перенести запланированную поездку, следить за эпидемиологической ситуацией и проверять себя на наличие опасных симптомов, избегать мест массового скопления населения, избегать людей с признаками респираторных заболеваний, использовать специальные маски для защиты органов дыхания, а для дезинфекции рук применять средства на спиртовой основе. Кроме того, не лишним будет употреблять в пищу только термически обработанные продукты животного происхождения, избегать контакта с животными, посещения мясных рынков, цирков, зоопарков, животноводческих ферм.

Напомним, по состоянию на 23 января в Китае зарегистрировано 570 подтвержденных случаев заболевания. Также случаи заражения замечены в других странах, но предполагается, что источник находился на китайской территории. 17 человек скончались от осложнений заболевания.

Фото PDChina/Twitter

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