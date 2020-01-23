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Отбивавшийся от пчелы майор космических войск России через суд оспорил выговор начальства

10:21 23 января 2020 189
Пчела
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Тамбовский гарнизонный военный суд рассмотрел необычное дело. Майор Игорь Рясков из войсковой части, относящейся к космическим войскам России в поселке Знаменка-1 Тамбовской области, оспорил выговор, вынесенный ему начальством.

Рясков был привлечен к дисциплинарной ответственности за размахивание руками во время подъема флага на утреннем построении 25 мая 2019 года.

Во время доклада командиров подразделений о наличии личного состава и готовности к хозяйственному дню, а также при подъеме государственного флага майор «неоднократно поднимал руки и вытирал лицо». Таким образом, как считает командование, своими действиями Рясков нарушил требования устава вооруженных сил РФ, который регламентирует строевую стойку во время исполнении команды «смирно».

Как сообщает издание «Коммерсантъ», провинившийся объяснил своими действия тем, что он «отгонял мух». Однако это не спасло его от выговора. Заместитель командира части по военно-политической работе, который проводил беседу с не к месту жестикулировавшим майором, заявил, что лично наблюдал за поведением строя и «никаких летающих насекомых» не заметил.

Тогда майор обратился в суд, заменив в своей жалобе «мух» на пчелу. По его словам, у него аллергия на пчелиный яд. Если бы пчела ужалила его, это могло привести к анафилактическому шоку — поэтому его пришлось защищаться. Он назвал свое поведение попыткой «предотвратить получение травмы при выполнении военных обязанностей».

Один из находившихся на построении офицеров, подтвердил, что возле лица майора летала подозрительная пчела. А выписка из амбулаторной карты доказала аллергию. Допрошенный врач-аллеролог рассказал, что истцу «рекомендовано избегать нахождения в лесопарковой зоне, посещение рынков в сезон активности перепончатокрылых насекомых в открытой одежде, без инсектицидов. С апреля по ноябрь он должен иметь при себе противошоковый набор».

В итоге суд признал незаконным и отменил выговор майору Игорю Ряскову, решив, что тот размахивал руками «в состоянии крайней необходимости», поскольку насекомое было опасно для его жизни и здоровья.

Командование части обжаловало решение гарнизонного суда, но окружной суд оставил его в силе.

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