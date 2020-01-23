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Украина

МинТОТ разделят и создадут новое министерство реинтеграции: что об этом известно

11:19 23 января 2020 107
министерства
Инф. «ФАКТОВ»

В Кабинете министров снова задумались о переформатировании министерств. Мегаструктуру, появившуюся летом 2019 года после слияния Минветеранов и министерства временно оккупированных территорий, теперь собираются заново разделить надвое. Результатом должно стать возвращение министерства ветеранов и появление принципиального нового министерства реинтеграции.

«Следует не восстанавливать министерство оккупированных территорий, необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе министерства реинтеграции… Министерство оккупированных территорий в том формате, каким оно было до нашего объединения — это структура, которая работает в режиме тушения пожаров… Нужно играть на опережение», — заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в интервью Интерфакс-Украина.

По словам министра, технически разделить два министерства реально. Один из вариантов — простая отмена решения об объединении.

Напомним, после смены правительства было решено в целях экономии ряд министерств объединить. Так появились альянс Минветеранов и МинВОТ и объединенное министерство энергетики и экологии.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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