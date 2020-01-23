- 12:20 Эксперты раскритиковали планы Минобороны по закупке бронеавтомобилей для ВСУ
- 12:12 Реконструкция боя за «Арсенал» и выставка «Зона сумерек»: куда пойти в Киеве в выходные
- 12:11 В правительстве Гончарука нашли способ ежедневно экономить по 2 миллиона гривен для бюджета
- 11:49 Жизнь британской королевской семьи превратят в мультсериал
- 11:47 «Сильно красиво»: Монатик похвастался пикантным фото жены
- 11:45 Известная украинская спортсменка попалась на допинге
- 11:45 Перепись населения Украины: Дубилет обнародовал результаты
- 11:25 Засохшие цветы и соска сына: сестра Жанны Фриске впервые показала ее квартиру
- 11:25 Украина поднялась в рейтинге демократии и сильно обогнала Россию
- 11:19 МинТОТ разделят и создадут новое министерство реинтеграции: что об этом известно
- 11:19 Самый прикольный торт зимы «Щас спою!»: все детали съедобны
- 11:14 Почти голые Джиджи и Белла Хадид приняли участие в последнем показе Жан-Поля Готье
МинТОТ разделят и создадут новое министерство реинтеграции: что об этом известно
В Кабинете министров снова задумались о переформатировании министерств. Мегаструктуру, появившуюся летом 2019 года после слияния Минветеранов и министерства временно оккупированных территорий, теперь собираются заново разделить надвое. Результатом должно стать возвращение министерства ветеранов и появление принципиального нового министерства реинтеграции.
«Следует не восстанавливать министерство оккупированных территорий, необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе министерства реинтеграции… Министерство оккупированных территорий в том формате, каким оно было до нашего объединения — это структура, которая работает в режиме тушения пожаров… Нужно играть на опережение», — заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в интервью Интерфакс-Украина.
По словам министра, технически разделить два министерства реально. Один из вариантов — простая отмена решения об объединении.
Напомним, после смены правительства было решено в целях экономии ряд министерств объединить. Так появились альянс Минветеранов и МинВОТ и объединенное министерство энергетики и экологии.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»