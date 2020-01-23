Известная украинская спортсменка попалась на допинге (фото)

Спорт

25-летняя украинская легкоатлетка Екатерина Табашник, специализирующаяся на прыжках в высоту, сдала положительную допинг-пробу.

Как сообщает Athletics Integrity Unit, в анализах нашей соотечественницы нашли запрещенный препарат гидрохлортиазид — диуретик, понижающий артериальное давление. В итоге Екатерину дисквалифицировали на 19 месяцев, а все результаты украинки, начиная с 28 марта 2019 года, аннулированы.

В 2013 году Табашник побеждала на чемпионате Европы среди юниоров

Отметим, что в 2013 году Табашник победила на чемпионате Европы среди юниоров, проходившем в итальянском Риети, прыгнув на 1,90 м. Личным же рекордом для спортсменки является 1,96 м на открытых стадионах и 1,99 м — в закрытых помещениях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийский чемпион Лондона-2012 Алексей Торохтий был лишен золотой медали после того, как в его анализах был обнаружен препарат дегидрохлорметилтестостерон.

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