У украинца отобрали «золото» Олимпиады-2012: что произошло

Спорт

33-летний тяжелоатлет Алексей Торохтий был лишен золотой медали Олимпиады-2012, проходившей в Лондоне (Великобритания). Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК). Украинец должен вернуть не только награду, добытую в категории до 105 кг, но вместе с ней диплом и значок победителя.

Спортсмен был временно отстранен Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) от участия в соревнованиях под своей эгидой после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр в Лондоне. В анализе мочи Торохтия было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон (способствует росту мышечной массы, а также увеличению силы, из-за чего особенно популярен именно у тяжелоатлетов), что повлекло за собой дисквалификацию тяжелоатлета на два года — до 17 декабря 2020-го.

«На днях я получил официальное письмо, в котором International Testing Agency уведомила меня, что повторно проверила анализ моих проб с Олимпийских Игр 2012 года, и что в результате новой проверки (6,5 лет спустя соревнований в Лондоне) в моей пробе обнаружено запрещенное вещество. На данный момент у меня больше вопросов чем ответов. Все пройденные тесты ранее, как за время подготовки, во время и после соревнований, ничего подобного не выявляли. Более того, всю подготовку я тренировался с болью порванного мениска и даже не позволил себе обезболивающего. Я призываю атлетов любого уровня самостоятельно изучать антидопинговую политику IWF, списки запрещенных препаратов WADA и все, что поступает в ваш организм, особенно когда это связано с спортпитом, это фактически единственный фактор который вы не можете на 100% контролировать. Уважал, уважаю и продолжаю уважать свой спорт и правила в нем», — написал Торохтий на своей странице в Instagram.

Торохтий — не первый украинский спортсмен, у которого отобрали медаль Лондона-2012 из-за положительной допинг-пробы. Ранее своей серебряной награды лишился метатель копья Александр Пятница, а бронзовую медаль вынуждена была вернуть тяжелоатлетка Юлия Калина.

Отметим, что Торохтий после отстранения от участия в соревнованиях помогал украинскому боксеру Александру Усику готовиться к дебюту в супертяжелом весе — в итоге крымчанин успешно провел первый поединок в новом дивизионе, победив американца Чазза Уизерспуна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинскую чемпионку Универсиады Ольгу Корсун дисквалифицировали на два года за допинг.

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