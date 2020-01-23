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В правительстве Гончарука нашли способ ежедневно экономить по 2 миллиона гривен для бюджета
Благодаря рекордно низким ставкам по евробондам, правительство сможет более эффективно распоряжаться госбюджетом и экономить по 2 млн гривен каждый день. Об этом на своей странице в Facebook рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«В наследство нашему правительству досталась куча долгов по сумасшедшим процентам. Для понимания, обслуживание госдолга — это самая большая статья расходов из госбюджета. В среднем до 2022 года она составит 484 млрд грн в год. Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы замещаем долги — отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства», — написал премьер.
Он также отметил, что в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год. Сейчас же, по словам руководителя правительства, государство заимствует 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.
«Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития. Это ярко демонстрирует доверие инвесторов к государственной политике, которую проводит правительство под эгидой президента Владимира Зеленского», — отметил глава Кабмина.
Гончарук также подчеркнул, что доверие к Украине является основой дальнейшего развития инвестиционного потенциала государства, которое ведет к созданию новых рабочих мест.
«Доверие к государству — основа инвестиционного потенциала страны. А инвестиции — это рабочие места для украинцев. Чем больше доверие, тем ниже процентная ставка. Украина на правильном пути!» — подытожил премьер Гончарук.
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