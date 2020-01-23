Мир

Президент России Владимир Путин, который прибыл с однодневным визитом в Израиль для участия в Международном форуме памяти Холокоста, встретился с матерью Наамы Иссахар — девушки, осужденной в России по делу о хранении и контрабанде наркотиков. Встреча состоялась в резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ней также приняли участие сам Нетаньяху и патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III.

Как сообщает «Интерфакс», Путин пообещал Яффе Иссахар, что с ее дочерью «все будет хорошо». «Я встретился сейчас с мамой Наамы, для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи. Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это будет учтено при принятии окончательного решения», — сказал он".

Ранее израильская газета Maariv, в распоряжении которой оказался соответствующий документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность, сообщила, что израильские власти решили передать России права над Александровским подворьем в Иерусалиме. Документ датирован еще 30 декабря прошлого года.

Предполагают, что вопрос о передаче был решен в пользу России в обмен на помилование израильтянки. Обещание Путина матери Наамы СМИ восприняли, как свидетельство договоренности.

Помощник российского президента Юрий Ушаков накануне, отвечая на вопрос о возможной связи между передачей подворья и ожидаемым освобождением Иссахар, заявил журналистам: «Вы можете увязывать, что хотите, но вы еще не знаете, какое решение будет по девушке».

Решение Израиля о передаче прав на подворье, по словам Ушакова, принимается «в русле тех добрых отношений, которые сложились между нашими странами». И добавил, что еще не все формальности завершены.

26-летнюю гражданку Израиля Иссахар задержали в апреле прошлого года в аэропорту Шереметьево. Она летела в Тель-Авив из Индии транзитом через Москву. В багаже у девушки обнаружили около 10 граммов гашиша. После чего ее приговорили к семи с половиной годам колонии.

Александровское подворье — единственный русский объект, находящийся в черте иерусалимского Старого города и расположенный в нескольких десятках метров от места распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. Земля, на которой ныне расположено подворье, была приобретена Россией в 19 веке императором Александром Третьим. Этот исторический архитектурный ансамбль контролировала структура под названием Императорское православное палестинское общество (ИППО).

В 2015 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал распоряжение юридически оформить все права России на Александровское подворье, а также церковь святого Александра Невского в Иерусалиме.

Глава ИППО Николай Гоффман-Воронцов заявил, что ему ничего не известно по поводу решения о передаче России прав собственности на Александровское подворье.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Владимир Зеленский отказался от участия в форуме по Холокосту: президент назвал причину.

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