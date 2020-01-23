24.26 / 24.52 26.76 / 27.19
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский отказался от участия в форуме по Холокосту: президент назвал причину

10:27 23 января 2020 460
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский уже после прибытия в Израиль решил, что не будет присутствовать на Всемирном форуме памяти Холокоста. Ранее Зеленский хотел не только приехать на форум, но еще и выступить перед собравшимися, но теперь неожиданно изменил решение.

Причина для резкой смены приоритетов была озвучена самая благая: пусть выступят более достойные. «Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — говорится в заявлении Офиса Зеленского.

Вместо публичной части форума Зеленский намерен встретиться с президентом Израиля, премьер-министром и спикером Кнессета.

Напомним, ключевым спикером на форуме в Израиле был объявлен российский президент Владимир Путин. Зеленскому слова не предоставили, ссылаясь на специфический формат мероприятия.

Сразу после новости о Путине-ораторе на форуме лидеры стран Восточной Европы под благовидными предлогами отказались от поездки в Израиль. Так, президент Польши отказался прибыть в Иерусалим. Президент Литвы предложил, чтобы его страну представлял спикер парламента. В Эстонии и президент, и премьер сослались на плотный график международных визитов и аналогично отказались от участия.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Роман Золотарев из «Х-фактора»

Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор: первые подробности и фото

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Ольга Любимова

"Алло, это прачечная?": в сети бурно обсуждают фото нового министра культуры РФ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер