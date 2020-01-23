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Зеленский отказался от участия в форуме по Холокосту: президент назвал причину
Президент Владимир Зеленский уже после прибытия в Израиль решил, что не будет присутствовать на Всемирном форуме памяти Холокоста. Ранее Зеленский хотел не только приехать на форум, но еще и выступить перед собравшимися, но теперь неожиданно изменил решение.
Причина для резкой смены приоритетов была озвучена самая благая: пусть выступят более достойные. «Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — говорится в заявлении Офиса Зеленского.
Вместо публичной части форума Зеленский намерен встретиться с президентом Израиля, премьер-министром и спикером Кнессета.
Напомним, ключевым спикером на форуме в Израиле был объявлен российский президент Владимир Путин. Зеленскому слова не предоставили, ссылаясь на специфический формат мероприятия.
Сразу после новости о Путине-ораторе на форуме лидеры стран Восточной Европы под благовидными предлогами отказались от поездки в Израиль. Так, президент Польши отказался прибыть в Иерусалим. Президент Литвы предложил, чтобы его страну представлял спикер парламента. В Эстонии и президент, и премьер сослались на плотный график международных визитов и аналогично отказались от участия.
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