Революционная услуга от ПриватБанка обеспечит безопасность и мобильность любого бизнеса

Деньги

Современный ритм жизни требует мобильности, оперативности и высокой технологичности в большом бизнесе, мелкой предпринимательской деятельности и в быту. Мы уже привыкли к тому, что совершать покупки, заказывать услуги и оплачивать счета можно, не вставая с дивана с помощью банковских карт и мобильных приложений. Однако иногда возникают проблемы при оплате курьерской доставки, расчета в такси, нотариальных услуг или за мастеров, оказывающих услуги на дому. Ведь оплата наличными не всегда удобна.

Крупнейший банк в Украине ПриватБанк, который всегда идет в ногу со временем и технологиями, предлагает своим клиентам новую революционную услугу — возможность принимать к оплате платежные карты с помощью мини-терминала miniPOS, которая позволяет забыть о наличных расчетах. Устройство для считывания платежных карт можно подключить к смартфону или планшету на базе Apple iOS и Android.

Мини-терминал идеально подходит тем, кому по роду деятельности необходима мобильность и безопасность, кому неудобно пользоваться обычными банковскими платежными терминалами. Это предприниматели, нотариусы, страховые агенты, торговые и туристические агенты, таксисты, врачи, мастера маникюра и визажа, владельцы мобильных кофеен.

Они уже оценили преимущества мини-терминалов. Как показывает статистика, эта услуга с каждым месяцем становится все более востребованной. В сентябре 2019 года было установлено 909 мини-терминалов. В ноябре 2019 года по «Новой почте» было проведено 6741 транзакций на сумму 8 681 837 гривен. В декабре количество транзакций увеличилось почти до 13 тысяч, оборот которых приблизился к 18 миллионам гривен.

По всей сети показатели еще выше: в ноябре проведено 25 413 трансакций на сумму 14 637 232 гривен, а в декабре показатели выросли почти в два раза: 37 724 трансакций на сумму 25 315 613 гривен.

Этой услугой в отделениях Новой почты уже воспользовались жители 112 городов Украины. Самыми активными пользователями являются курьеры и таксисты. И это вполне объяснимо. Комфорт, мобильность и безопасность — главные преимущества услуги.

Кроме того, мини-терминала miniPOS очень удобный, не занимает много места. Он принимает все банковские карты. Платежи можно осуществлять в любом удобном месте, а не только в точке фиксированной продажи или оказания услуг. При переводе средства поступают на текущий банковский счет, открытый в любом банке Украины.



Заказать мини-терминал очень просто. Для этого нужно перейти в личный кабинет по ссылке ПриватБанка, зарегистрироваться и заказать курьерскую доставку, оплатив стоимость подключения miniPOS. Затем необходимо скачать мобильное приложение miniPOS, войти в него по номеру мобильного телефона, на который зарегистрирован кабинет, и подтвердите вход с помощью ОТР-пароля.

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