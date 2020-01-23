- 12:45 Посреди зимы на Донбассе расцвели цветы: в сети показали удивительное фото
- 12:33 «Хотя бы ноги вместе»: голая Волочкова на снегу удивила сеть
- 12:30 Революционная услуга от ПриватБанка обеспечит безопасность и мобильность любого бизнеса
- 12:28 Встретился с Путиным? У Зеленского сообщили о переговорах по обмену с Россией
- 12:27 «А если у кого-то два телефона?»: в сети сомневаются в правильности подсчета населения Украины
- 12:26 Израиль передал России Александровское подворье в Иерусалиме взамен на освобождение своей гражданки
- 12:20 Эксперты раскритиковали планы Минобороны по закупке бронеавтомобилей для ВСУ
- 12:12 Реконструкция боя за «Арсенал» и выставка «Зона сумерек»: куда пойти в Киеве в выходные
- 12:11 В правительстве Гончарука нашли способ ежедневно экономить по 2 миллиона гривен для бюджета
- 11:49 Жизнь британской королевской семьи превратят в мультсериал
- 11:47 «Сильно красиво»: Монатик похвастался пикантным фото жены
- 11:45 Известная украинская спортсменка попалась на допинге
Встретился с Путиным? У Зеленского сообщили о переговорах по обмену с Россией
Президент Владимир Зеленский, находясь в Израиле, ведет переговоры с представителями России. Как рассказал сам Зеленский в интервью СМИ, обсуждение посвящено новым обменам удерживаемыми лицами.
«Мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России», — заявил Зеленский. Параллельно ведется уточнение списков для обмена тех, кто находится в заложниках на оккупированном Донбассе.
Своих визави на переговорах Зеленский не конкретизировал. Тем не менее известно, что в Израиль прибыла большая делегация из России во главе с президентом Владимиром Путиным. Его пригласили выступить на Форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.
Напомним, перед мероприятиями в Иерусалиме активно обсуждалась возможность встречи Зеленского и Путина 23 января. Тем не менее российская сторона не дала четкого ответа, будет ли Путин посещать что-либо, кроме основной программы форума.
Фото Офис президента Украины
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...