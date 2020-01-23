Украина

Встретился с Путиным? У Зеленского сообщили о переговорах по обмену с Россией

Президент Владимир Зеленский, находясь в Израиле, ведет переговоры с представителями России. Как рассказал сам Зеленский в интервью СМИ, обсуждение посвящено новым обменам удерживаемыми лицами.

«Мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России», — заявил Зеленский. Параллельно ведется уточнение списков для обмена тех, кто находится в заложниках на оккупированном Донбассе.

Своих визави на переговорах Зеленский не конкретизировал. Тем не менее известно, что в Израиль прибыла большая делегация из России во главе с президентом Владимиром Путиным. Его пригласили выступить на Форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.

Напомним, перед мероприятиями в Иерусалиме активно обсуждалась возможность встречи Зеленского и Путина 23 января. Тем не менее российская сторона не дала четкого ответа, будет ли Путин посещать что-либо, кроме основной программы форума.

Фото Офис президента Украины



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