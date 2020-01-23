- 14:24 В Украину не пустили политиков из партии Путина: первые подробности
- 14:16 Поймали с 15 кг амфетамина: под Одессой иностранцы поставляли наркотики через границу
- 14:13 Волшебный телевизор: социолог указала на интересный момент с Зеленским и его оппонентами
- 14:03 «Динамо» — «Вардар»: онлайн-видеотрансляция матча турнира Gloria Cup
- 13:57 «Очень худые стали»: Потап и Настя взволновали сеть семейным фото
- 13:53 Как три Киева: что происходит в 10-миллионном городе Ухань в Китае, который закрыли из-за вируса
- 13:49 В Одесской области подожгли национальный парк: новые подробности и фото
- 13:44 Уходя из жизни, Богдан Ханенко завещал свою коллекцию Киеву, а капитал — Музею искусств
- 13:35 Сложный день для Скорпиона и Стрельца: гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака
- 13:33 Дело «Корвалола» затягивается из-за несовершенства правовой системы, – эксперты
- 13:33 В Украине вышел на свободу приговоренный в 1996 году к расстрелу убийца
- 13:29 Рейтинг Зеленского обязательно упадет: названы очевидные причины
Волшебный телевизор: социолог указала на интересный момент с Зеленским и его оппонентами
Для 85% граждан Украины основным источником информации остается телевизор, поэтому и новые лидеры мнений могут появиться только с помощью телевизора. По сути президентом без телевизора стать нельзя. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
Социолог отмечает снижение рейтингов у политиков, которые могли бы стать оппонентами Зеленскому. «Раньше в Украине, помимо президента, всегда был еще какой-то альтернативный второй лидер: Порошенко — Тимошенко, Ющенко — Янукович. Сейчас, если мы посмотрим на рейтинги доверия, сильно минусуют и Порошенко, и Тимошенко, и Бойко, и даже Вакарчук… Вообще все», — объяснила Бекешкина.
Также социолог не видит возможностей появиться новым политикам, пока они «вне телевизора». «Появится ли кто-то новый? Этот „кто-то“ может появиться только в телевизоре. Президента Зеленского ведь нам преподнесли на блюдечке именно так. Сериал „Слуга народа“ посмотрела половина населения. Вот вам и объяснение, почему случилось явление Голобородько народу», — подытожила социолог.
Напомним, ранее политолог Виктор Бобыренко также отмечал, что сериал «Слуга народа» снимался специально для наращивания рейтинга Зеленского с прицелом на будущие президентские выборы.
О том, как сложится политическое будущее Зеленского и его политсилы, читайте в интервью Бекешкиной «ФАКТАМ» «Зеленский повторяет ошибки Порошенко, а те, кто ждали от него мира, будут разочарованы».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.