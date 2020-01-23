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Украина

Волшебный телевизор: социолог указала на интересный момент с Зеленским и его оппонентами

14:13 23 января 2020 210
зеленский голобородько в телевизоре
Инф. «ФАКТОВ»

Для 85% граждан Украины основным источником информации остается телевизор, поэтому и новые лидеры мнений могут появиться только с помощью телевизора. По сути президентом без телевизора стать нельзя. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

Социолог отмечает снижение рейтингов у политиков, которые могли бы стать оппонентами Зеленскому. «Раньше в Украине, помимо президента, всегда был еще какой-то альтернативный второй лидер: Порошенко — Тимошенко, Ющенко — Янукович. Сейчас, если мы посмотрим на рейтинги доверия, сильно минусуют и Порошенко, и Тимошенко, и Бойко, и даже Вакарчук… Вообще все», — объяснила Бекешкина.

Также социолог не видит возможностей появиться новым политикам, пока они «вне телевизора». «Появится ли кто-то новый? Этот „кто-то“ может появиться только в телевизоре. Президента Зеленского ведь нам преподнесли на блюдечке именно так. Сериал „Слуга народа“ посмотрела половина населения. Вот вам и объяснение, почему случилось явление Голобородько народу», — подытожила социолог.

Напомним, ранее политолог Виктор Бобыренко также отмечал, что сериал «Слуга народа» снимался специально для наращивания рейтинга Зеленского с прицелом на будущие президентские выборы.

О том, как сложится политическое будущее Зеленского и его политсилы, читайте в интервью Бекешкиной «ФАКТАМ» «Зеленский повторяет ошибки Порошенко, а те, кто ждали от него мира, будут разочарованы».

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