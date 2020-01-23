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Поймали с 15 кг амфетамина: под Одессой иностранцы поставляли наркотики через границу (фото)
Правоохранители ликвидировали канал контрабандного перемещения особо опасного наркотического средства — амфетамина. Отличились оперативные работники Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, задержавшие двух граждан Молдовы и одного гражданина Армении во время переправки ими через границу на территорию Украины более 15 килограммов названного наркотика. (Напомним, недавно в Одессе утилизировали наркотики на 100 миллионов долларов.)
Как сообщил «ФАКТАМ» информированный источник в спецслужбе, операция проведена 22 января совместно с СБУ.
«Начато уголовное производство по статье „Контрабанда наркотических средств“, проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будут решены вопросы сообщения о подозрении и избрании меры пресечения задержанным лицам», — сообщил источник.
Досудебное расследование осуществляют следователи управления СБУ в Одесской области по статье 305 УК Украины, предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине накрыли группировку, организовавшую контрабандный ввоз из Европы крупных партий наркотиков. Ежемесячно они ввозили в страну 300 тысяч таблеток, в которых содержится псевдоэфедрин, и синтезировали психотропы в нескольких нарколабораториях в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Ровенской областях.
А в начале января по подозрению в причастности к торговле наркотиками была задержана сотрудница Офиса генерального прокурора.
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