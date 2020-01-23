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Взрывом петарды повредило мозг: в Днепре трагически погибла 17-летняя девушка
В четверг, 23 января, в Днепре в областной больнице им. Мечникова скончалась 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения при взрыве в квартире пиротехнических изделий. Об этом сообщает УНИАН.
«Крайне тяжелое состояние, кома III степени, искусственная вентиляция легких и сверхвысокие дозы препаратов, поддерживающих артериальное давление. Взрывная черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания черепа, металлические обломки повредили жизненно важные участки мозга. Травма не совместима с жизнью», — сообщил заместитель главного врача больницы Александр Толубаев.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что при взрыве петард в многоэтажке Днепра ранения получил также 32-летний мужчина, которому врачам пришлось ампутировать руку. Причиной происшествия стало то, что хозяин квартиры одновременно поджег все петарды.
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